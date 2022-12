Pemain Eropa Indonesia Panen Hujatan, Ini Komentar Egi MV Soal Buang Peluang Kedua

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 melawan Kamboja menjadi ketidaknyamaan bagi winger Egy Maulana Vikri.

Walau ikut mencetak gol ternyata penampilan Egy Maulana Vikri banyak di kritik suporter Indonesia.

Egy Maulana Vikri dianggap banyak membuang peluang sehingga komentar pedas ditulis para netijen di akun media sosial.

Diketahui Timnas Indonesia vs Kamboja berkesudahan 2-1, Jumat (23/12/2022) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Dua gol Timnas Indonesia dicatatkan oleh Egy Maulana Vikri (7') dan Witan Sulaeman (35'). Gol Kamboja dicatatkan oleh Sareth Krya (15').

Atas banyaknya peluang itu Egy Maulana Vikri pun mengaku kesal karena timnya banyak membuang peluang mencetak gol

"Anak-anak senang bisa menang, pertandingan pertama sangat sulit dan kesal karna banyak peluang yang kita sia-siakan jadi evaluasi agar jadi lebih baik di pertandingan selanjutnya," kata Egy dalam konferensi pers usai laga, Jumat (23/12/2022).

Egy hampir kembali mencetak gol saat hanya berhadapan dengan kiper Kamboja tapi peluang itu gagal.

"Peluang kedua memang di depan gawang sudah mau sentuhan tapi kiper bisa menebak jadi nyangkut dan ga bisa mencetak gol," jelasnya.

tak ayal Egy pun langsung menjadi korban serangan netizen menyusul kesalahan fatal yang ia lakukan.

Dilansir TribunWow.com, meski sukses bukukan satu gol untuk Timnas Indonesia, nampaknya tak jadi jaminan bagi Egy Maulana Vikri terhindar dari kritikan tajam para netizen.

Terlihat, akun Instagram Egy Maulana Vikri langsung diserang dengan banyak kritikan terkait aksinya saat gagal lesatkan gol setelah berhadapan one on one dengan kiper Kamboja, Keo Soksela.

Kritikan tajam itu terlihat pada unggahan terkini Egy Maulana Vikri saat melakoni sesi foto bersama para skuad Timnas Indonesia.

"banyak yg gaterima egy dikritik, padahal kritik itu membangun, masa main kek samp** mau dibela terus wkwkwkwk," tulis @frmnsyh02_286.