Tinggalkan Arya Saloka dan Ikatan Cinta Jelang Tahun Baru, Amanda Manopo Pamer Momen Natal 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Amanda Manopo absen syuting Sinetron Ikatan Cinta jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Praktis, Arya Saloka syuting tanpa pasangan fiksinya.

Ternyata, Amanda Manopo merayakan natal pada Sabtu (24/12/2022) malam setelah pamit.

Pemeran tokoh Andin di Sinetron Ikatan Cinta itu merayakan Natal 2022 bersama keluarga Manopo kecuali sosok sang ibu yang telah tiada.

Keluarga besar Amanda Manopo berdoa, bernyanyi dan makan malam bersama di momen perayaan natal tadi malam.

Momen tersebut terekam dalam unggahan instagram fanbase Amanda Manopo, @amandamanopouodatesz.

Baca juga: Syarat Bilqis buat Ayu Ting Ting dan Boy William, Cerai Usai Beri Adik

Baca juga: Sosok Eveline si Asisten Baru Raffi Ahmad, Gajinya Buat Baim Wong Syok

Dilansir Banjarmasinpost.co.id, Minggu (25/12/2022), walaupun tak ada ibunya, Amanda Manopo masih dapat merayakan natal bersama ayah dan kakak perempuannya.

Mereka tampil penuh ceria mengenakan busana bertema putih saat ibadah natal.

Tak lupa merema memegang lilin yang menyala sembari berdoa.

Setelah itu, mereka pun foto-foto bersama keluarga dan kerabat.

“Manda di acara natal Lugu’e, “ terang dalam caption.

Ya, diketahui Amanda Manopo absen sementara dari sinetron Ikatan Cinta.

Absennya pemeran istri Aldebaran tersebut karena merayakan natal dan tahun baru.

Momen natal Amanda Manopo dengan tersebut menuai komentar dari para warganet seperti berikut.

esrianielis : Marry Christmast and happy new year 2023 buat Manda dan keluarga tercinta, kiranya sukacita dan damai natal akan sllu mewarnai dan menyelimuti kehidupan Manda dan keluarga saat ini sampai selama-lamanya, 'God bless always