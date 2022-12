Jadwal Liga Inggris Live SCTV Boxing Day Hari Ini, Liverpool, Arsenal, Esok Chelsea dan Man United

Jadwal Liga Inggris Boxing Day Hari ini Tottenham, Arsenal vs West Ham dan Aston Villa vs Liverpool Siaran Langsung SCTV, Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Inggris Boxing Day mulai hari ini Senin (26/12/2022) ada Brentford vs Tottenham, Arsenal vs West Ham dan Aston Villa vs Liverpool.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris berlangsung pada Senin hingga Rabu, 26 dan 28 Desember 2022. Seperti biasa Liga Inggris 2022/2023 tayang via Live Streaming TV Online Vidio.com dan dua laga pilihan tayang via Siaran Langsung SCTV.

Laga yang disiarkan TV lokal secara gratis SCTV adalah Aston Villa vs Liverpool, Chelsea vs Bournemouth, Manchester United vs Nottingham dan Arsenal.

Sejumlah pertandingan Liga Inggris lainnya adalah Leeds United vs Manchester City.

Pemimpin klasemen Liga Inggris Arsenal melanjutkan perebutan gelar mereka dengan kunjungan ke West Ham pada Boxing Day.

The Gunners dapat membuka keunggulan delapan poin dengan kemenangan di London utara, mengungguli Manchester City yang bermain dua hari kemudian, meskipun kami masih jauh dari pertengahan musim.

Selama jeda Piala Dunia, Arsenal mengalahkan Lyon dan AC Milan di Dubai sebelum kekalahan persahabatan di tangan Juventus.

West Ham bermain imbang dengan Fulham setelah menang atas Cambridge dan Udinese dengan tekanan yang meningkat pada David Moyes untuk bangkit kembali dari awal yang buruk.

Memang, mereka hanya duduk satu titik di atas zona degradasi sebelum restart.

Mikel Arteta harus memutuskan apakah akan memulai William Saliba, yang hanya akan kembali berlatih untuk waktu yang singkat setelah final Piala Dunia tetapi harus segar karena hanya bermain 27 menit untuk Prancis di Qatar.

Gabriel Jesus (lutut) dan Emile Smith Rowe (pangkal paha) absen sementara Reiss Nelson diragukan tampil setelah tampil melawan Juventus karena cedera hamstring. Ada juga tanda tanya atas Oleksandr Zinchenko (betis) dan Takehiro Tomiyasu (hamstring).

West Ham kemungkinan akan tanpa Nayef Aguerd setelah dia mengalami cedera paha di Piala Dunia.

Kurt Zouma akan absen setelah operasi lutut bulan lalu dengan absennya Maxwel Cornet (betis) dan diragukan Aaron Cresswell (hamstring), Gianluca Scamacca (pergelangan kaki) dan Michail Antonio (paha).

Sebelumnya musim Liga Premier 2022/23 dihentikan sementara karena Piala Dunia 2022 musim dingin ini di Qatar akan berakhir.