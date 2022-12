Menyikapi Permintaan Maaf Belanda

Oleh: Ahmad Barjie B, Menulis beberapa buku sejarah Banjar, DCH Kesultanan Banjar

BANJARMASINPOST.CO.ID - SUDAH berulang kali petinggi Belanda meminta maaf kepada Indonesia dan beberapa negara bekas jajahannya. Belum lama ini (19/12/2022), PM Belanda Mark Rutte saat berpidato di Gedung Arsip Nasional Denhaag, kembali menyatakan permintaan maaf tersebut. Menurutnya, selama berabad-abad otoritas Belanda telah melakukan berbagai pelanggaran ekstrem terhadap kemanusiaan, seperti perbudakan, penahanan massal, penyiksaan, pembunuhan, pembakaran kampung dan sawah ladang milik penduduk di tanah jajahan, yang masih berbekas sampai sekarang.

Permintaan maaf juga disampaikan Rutte ketika bertemu Presiden Joko Widodo saat pembukaan KKT G20 di Bali, 15 November 2022. Maret 2020 lalu, Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Zorrequieta Cerruti yang berkunjung ke Indonesia juga menyatakan permintaan maaf saat bertemu Presiden Joko Widodo di istana, seraya menyerahkan keris pusaka Naga Siluman milik Pangeran Diponegoro yang dirampas Belanda di akhir perang Jawa (1830).

Menyikapi permintaan maaf ini, reaksi berbagai pihak masih beragam. PM Suriname Aruba Evelyn Wever Croes bersedia memaafkan Belanda, namun para pegiat HAM dan warga Sint Marten, satu kawasan di Kepulauan Karibia menolak memberi maaf. Indonesia sendiri mungkin memaafkan, namun secara resmi belum menyatakan sikapnya. Menurut Jurubicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, sebelum menyatakan pemaafan pemerintah akan mengkaji lebih dahulu hasil riset tiga lembaga Belanda yaitu KITLV, NIMH, NIOD dan beberapa peneliti Indonesia yang memastikan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan Belanda berikut jenis-jenis harta yang dirampas di masa penjajahan.

Anggota DPR-RI dari Komisi III, Santoso, menyatakan, okey saja Indonesia memberi maaf, asalkan Belanda mengembalikan harta-harta yang dirampas, semuanya harus dihitung dan menjadi hutang. Senada, Nurul Arifin dari Komisi I, pemaafan tersebut harus disertai pengembalian aset, tidak sebatas pernyataan lisan Belanda saja.

Terkesan Lambat

Pernyataan Belanda yang meminta maaf kepada bekas negara-negara jajahannya memang sebuah sikap maju. Hal ini terutama jika dibanding masa-masa lalu, ketika Belanda enggan minta maaf, bahkan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 baru diakui jelang akhir 1949. Itu pun setelah revolusi 1945-1949 yang sangat berdarah serta desakan dunia internasional.

Sebenarnya sejak dulu, para pejabat tinggi, politisi, hakim, tentara dan pegawai Belanda mengetahui adanya pelanggaran dan kekejaman di tanah jajahan. Namun mereka pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Sikap ini diambil karena mereka ingin memenangkan negeri sendiri. Selain semangat kolonialisme, mungkin juga Belanda terjangkit Chauvinisme yang sempat tumbuh di Inggris, bahwa right or wrong my country, benar atau salah negara saya. Apapun yang dilakukan pemerintahnya di luar negeri, salah atau menyimpang, mereka tidak peduli, asalkan menguntungkan negeri sendiri. Selain menjajah selama ratusan tahun, juga melakukan perdagangan budak-budak Afrika untuk dijual ke Amerika, padahal di negeri Belanda sendiri perbudakan dilarang. Itu sebabnya puluhan tahun sejak Indonesia merdeka, permintaan maaf tak kunjung disuarakan.

Harta Kesultanan

Bersama pemerintah Indonesia, pewaris kesultanan-kesultanan Nusantara yang saat ini beranggotakan puluhan kesultanan, sangat berkepentingan dengan realisasi sikap maaf Belanda ini. Sejauh ini, meski sudah minta maaf, belum ada bukti konkret pengembalian aset. Belanda juga menolak melakukan reparasi (perbaikan) terhadap kerusakan-kerusakan yang pernah mereka lakukan, seperti pembakaran istana/keraton, perampasan regalia dan aset-aset berharga. Belanda baru berencana membantu Indonesia dalam bentuk tunjangan peningkatan pendidikan senilai 200 juta Euro (Rp 3,3 triliun).

Kesultanan Banjar yang saat ini dipercaya sebagai Ketua Forum Silaturahim Karaton Nusantara (FSKN) bersama anggotanya berhak terhadap pengembalian aset tersebut. Sejarah mencatat, Kesultanan Banjar yang berdiri sejak 1520 dan dihapuskan sepihak oleh Belanda 1860, adalah salah satu kesultanan terkaya di Nusantara. Hal ini diakui oleh utusan VOC Belanda sendiri, yaitu John Andreas Paravicini ketika berkunjung ke Keraton Sultan Banjar di Kayutangi Martapura. Ia menyatakan, tombak barisan pengawal sultan (ring 1) berlapis perak, ring 2 berlapis emas, semua piring mangkok sultan untuk menjamu tamu terbuat dari emas, bahkan tempat membuang ludah (parudahan) juga dari emas. Hiasan keraton, para pangeran, putri dan bangsawan dipenui pakaian berhias emas dan intan, dan seterusnya, semua merupakan pemandangan yang mengagumkan dunia, ujarnya. Lantas kemana saja harta-harta, apakah musnah terbakar atau bagaimana? Yang kita dengar disimpan di negeri Belanda baru berlian Sultan Adam.

Pemerintah RI kelihatannya lebih suka menambah utang-utang baru kepada negara lain dengan segala risikonya, tapi kurang bersemangat mengambil hak-haknya yang telah dirampas oleh negara-negara penjajah dulu. Padahal ini adalah peluang, yang sekiranya ditindaklanjuti serius, akan membawa hasil. Pemerintah Indonesia perlu sekali memanfaatkan momentum ini. Saat Belanda menjajah, yang jadi sasaran adalah kesultanan-kesultanan Nusantara yang banyak sekali, yang mereka kuasai dan kalahkan satu persatu. Setelah merdeka, kesultanan-kesultanan itu telah mewakafkan wilayah dan harta yang terisa untuk NKRI. Saat ini nyaris tidak ada lagi Kesultanan Nusantara yang memiliki kekayaan warisan leluhurnya. Sekiranya ada aset yang akan dikembalikan, tentu mereka yang paling berhak menerimanya, sebab lembaga, zuriyat atau keturunannya rata-rata masih ada. (*)