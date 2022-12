Curhat Eveline Jadi Asisten Baru Raffi Ahmad, Beber Layanan untuk Ayah Rafathar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Eveline Ovilia mendadak mencuat gegara jadi asisten baru Raffi Ahmad. Apalagi, dia masuk konten Baim Wong.

Praktis, sosok Eveline Ovilia langsung disorot. Termasuk apa pekerjaannya jadi asisten pribadi suami Nagita Slavina.

Ternyata, menjadi asisten ayah Rafathar itu tidaklah mudah.

Bahkan, Eveline mengungkapkan daftar pelayanannya pada suami Nagita Slavina.

Melalui akun media sosial instagramnya, Eveline membeberkan apa yang dikerjakannya untuk Raffi Ahmad.

"Tidak ada kata lain selain “SIAP”," tulisnya mengawali.

Menurutnya, menjadi asisten Raffi Ahmad harus siap membantu kebutuhan sang bos.

"Menjadi salah satu #asistenterbeda dari Aa @raffinagita1717 menuntut kita untuk selalu siap dan bersedia dalam membantu dan menyiapkan segala kebutuhannya," tulisnya lagi.

Beragam hal harus disiapkan agar urusan Raffi Ahmad berjalan lancar.

"Mulai dari kegiatan Bussines, mengatur jadwal meeting, hingga dalam kegiatan meningkatkan kebugaran dan stamina tubuh seperti Berolahraga," katanya.

Bahkan, dia harus bekerja sama dengan asisten lain untuk pemenuhan kebutuhannya.

"Asistenterbeda saling berkolaborasi dan berkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan Aa Raffi terutama pada schedule Tennis setiap pagi yang tidak pernah terlewatkan! masing2 dari kita memiliki Role Jobs yang menjadi pengalaman menyenangkan dan so exciting pastinyaa!" jelasnya.

Dijelaskannya, ada pekerjaan yang melekat dan harus dijalankan.

"Seperti yang sudah disebutkan oleh all of my partners @anarasalma @hanihny dan @roykiosaki_ dengan masing2 roles job yang melekat pada kita, diharapkan kita dapat terus memberikan kontribusi terbaik untuk @raffinagita1717 serta selalu menyumbang inspirasi bagi teman2 yang tidak pernah melewatkan update dari kegiataan kita," terangnya.