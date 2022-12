Jadwal Liga Inggris Siaran Live SCTV Malam Tahun Baru, Lawan Arsenal Man United, Liverpool, Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung bola Boxing day Liga Inggris 2022/2023 yang bisa ditonton di TV lokal Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio mulai hari Sabtu (31/12/2022) atau bertepatan dengan malam tahun baru 2023 nanti hingga Selasa nanti.

Dua pertandingan Liga Inggris pekan ini biasanya masuk agenda jadwal siaran langsung gratis SCTV namun belum ada konfiormasi resmi laga mana yang bakal dipilih.

Sementara pertandingan menarik Liga Inggris pekan ini seperti Brighton vs Arsenal, Liverpool vs Leicester City, Man City vs Everton dan Wolves vs Manchester United bisa ditonton via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Liga Inggris baru saja bergulir lagi pada Senin (26/12/2022) tadi setelah jeda Piala Dunia 2022.

Kini kompetisi tertua di dunia ini kembali melakukan pertandingan penting dengan tema Boxing day.

Padahal hanya beberapa hari lalu klub klub papan atas berjuang memperbauiki posisi kembali harus bentrok.

Salah satu laga yang akan tersaji adalah Brighton vs Arsenal.

Saat ini, Brighton & Hove Albion berada di peringkat ke-7, sedangkan Arsenal menempati posisi ke-1.

Pemain Brighton & Hove Albion Joel Veltman menjadi pusat perhatian. Pemain sepak bola Belanda yang lahir di Velsen pada tanggal 15 Januari 1992.

Veltman memulai karir mudanya di VV Ijmuiden dan pada tahun 2011 ia ditemukan oleh pencari bakat Ajax.

Pada musim Eredivisie 2012/2013 dia bermain untuk tim utama dan dia membuat tujuh penampilan liga untuk Amsterdammers saat itu.

Bek tengah yang berposisi sebagai bek kanan ini juga tampil enam kali untuk Jong Ajax, mencetak satu gol untuk tim di Eerste Divisie.

Veltman memiliki 8 caps untuk tim U20 Belanda dan dia melakukan debutnya untuk tim utama pada November 2013 melawan Kolombia.

Dia memulai pertandingan dan dia bermain 90 menit dalam hasil imbang tanpa gol dengan tim Amerika Selatan.