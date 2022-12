Isi Chat Syahrini Saat Bicarakan Keluarga Reino Barack Diungkap Aisyahrani, Singgung Momen Berkumpul

BANJARMASINPOST.CO.ID - Asik menikmati momen liburan di Jepang bersama Reino Barack dan keluarga, Syahrini justru bicarakan situasi kala bersama rombongan suaminya tersebut.

Hal ini dibocorkan oleh Aisyahrani sang adik yang jadi saksi isi chat Incess di grup keluarga mereka.

Ya, memang saat ini Syahrini diketahui sedang menikmati momen libur akhir tahun bersama sang suami di negara asal Reiko Barack yakni Jepang.

Selain liburan, kepergian salah satu keluarga konglomerat itu juga bertujuan untuk merayakan ulang tahun Rosano Barack mertua Incess.

Baca juga: Pemicu BCL sampai Rela Mendiang Ashraf Sinclair Direbut Perempuan Lain, Daripada Meninggal

Baca juga: Natasha Wilona Bongkar Tabiat Aliando Syarief yang Bikin Setiap Cewek Klepek-keplek, Salah Sangka

Tak hanya bersama suami dan kedua mertuanya, terlihat pula anggota keluarga Reino Barack yang lain seperti Rosita Barack serta para keponakan.

Kehangatan momen berkumpul bersama keluarga suaminya itu tak ketinggalan turut dibagikan Incess di akun instagram pribadinya, Kamis (29/12/2022).

Terlihat Syahrini asyik menikmati momen matahari tenggelam bersama Reino Barack dan Rosita Barack di rooftop sebuah gedung Tokyo, Jepang.

Rosita Barack terlihat nyentrik dengan rambut ungunya sementara Incess tampil glamour mengenakan coat biru dan topi yang menutupi kepalanya.

"There is Never One Sunset The Same," tulis Incess.

Momen kumpul keluarga yang tengah dijalani Incess itu pun menarik perhatian Aisyahrani.

"Mamita mama reiko tambah cantik MashaAllah sehat2 smua di sana salam sayang dari kami skali lagi happy b’day buat papa," tulis Aisyahrani.

Baca juga: Hadiah Mahal Ria Ricis untuk Baby Moana yang Berbuah Hujatan, Belum Pantas untuk Bayi 5 Bulan

Baca juga: Kejadian Aneh Ruben Onsu saat di Ruang ICU Terungkap, Suami Sarwendah: Suster Koq Berlarian

Selain memberikan ucapan selamat dan memeuji kecantikan mertua Incess, Aisyahrani juga mengungkap isi chat Syahrini di grup keluarga mereka.

Rupanya Incess beberapa kali membagikan video berisi keseruan suasana kumpul mereka yang dihadiri oleh banyak anggota keluarga Reino Barack.

"Happy smua berkumpul disana salam buat mama reiko maya and family bautuful sopie and si ganteng thomos..seru sekali liat video2 keseruan di group, happy holiday buat smua," tambah Rani.