Link TV Online RCTI Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung Piala AFF Gratis

Link TV Online RCTI Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung Piala AFF 2022 Sore Ini, Gratis!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming RCTI laga Timnas Indonesia vs Thailand di Piala AFF 2022 tersaji. Laga akan Siaran Langsung RCTI.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand juga bisa bisa diakses via Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Diketahui, Link Streaming Gratis ini bisa diakses melalui bagian akhir artikel ini. Simak Live Streaming Indonesia vs Thailand sore ini.

Satu pertandingan Grup A Piala AFF 2022, pada Kamis (29/12) sore ini tersaji big match antara Timnas Indonesia vs Thailand.

Laga ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pertandingan seru Timnas Indonesia vs Thailand bisa disaksikan live RCTI dan streaming gratis melalui kanal RCTI+.

Baca juga: Link Live Streaming RCTI Timnas Indonesia vs Thailand Sore Ini, Kans Puncaki Klasemen Piala AFF 2022

Timnas Indonesia dan musuhnya Thailand akan saling berhadapan setelah melalui dua laga Grup A Piala AFF 2022 dengan kemenangan.

Seperti Thailand mampu mengatasi perlawanan Brunei Darussalam (0-5) dan Filipina (4-0).

Begitupun Timnas Indonesia yang sukses merebut kemenangan dari tangan Kamboja (2-1) dan Brunei Darussalam (0-7).

Kemenangan dua beruntun itu membuat Timnas Indonesia maupun Thailand sama-sama mengoleksi 6 poin.

Namun dari segi agresivitas gol berbeda, Timnas Indonesia kalah produktif dari Thailand.

Rinciannya, Timnas Indonesia mengantongi rasio 8 gol, sedangkan Thailand unggul tipis dengan 9 gol.

Alhasil, skuad Garuda pun harus puas berada di bawah Thailand yang memuncaki klasemen Grup A Piala AFF 2022.

Ketatnya persaingan bakal terasa ketika Timnas Indonesia berseteru dengan Thailand. Keduanya mengincar kemenangan demi tiket Semifinal.