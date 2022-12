Situasi Verrell Bramasta dan Natasha Wilona di Tahun Baru 2023, Terganjal Aliando Syarief

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kembali menjalin hubungan dekat, sinyal Verrell Bramasta dan Natasha Wilona akan kembali menghabiskan malam Tahun Baru 2023 bersama kini tengah ramai ditunggu para penggemar keduanya.

Pasalnya pada perayaan akhir tahun 2021 menuju 2022 kemarin, putra Venna Melinda itu diketahui menghabiskan waktu bersama sang mantan kekasih di Dubai.

Meski enggan untuk mengungkap perihal status hubungan mereka kini, gelagat yang kerap ditunjukan Verrell maupun Wilona seolah menegaskan keduanya masih ingin bersama.

Dukungan pun ramai menghampiri keduanya terutama para penggemar yang sudah mengikuti mereka yang sempat pacaran selama 2 tahun.

Tak pelak kebersamaan keduanya dalam menghabiskan akhir tahun kali ini menjadi hal yang paling ditunggu.

Baca juga: Ayu Ting Ting Sempat Tegur Kebiasaan Indra Bekti, Kini Pendarahan Otak

Baca juga: Pensiun Jadi Artis Dangdut, Cita Citata Kini Kritik Pemerintah Soal Gas Elpiji 3 Kg

Namun sayangnya baik Verrell walaupun Wilona belum juga menunjukan isyarat bahwa mereka akan kembali menjalani tahun baru bersama.

Justru sebaliknya, Verrell dan Wilona terlihat sibuk menjalani kegiatan masing - masing.

Dilansir melalui unggahan di akun instagram pribadinya, Rabu (28/12/2022) Verrell Bramasta sudah bertolak ke Jepang untuk menghabiskan akhir tahun.

Tampak dalam unggahannya itu Verrell sedang berada di dalam pesawat dan duduk tepat di samping jendela sambil mengenakan jaket putih serta kacamata hitam.

Sementara di hadapannya terletak satu gelas minuman dengan gelas yang memiliki ganggang panjang.

"Enjoying the view

Sleeping at 38.000 ft

Let the holidays begin," tulisnya.

Bukan dengan Wilona, pemuda berusia 26 tahun ini pergi ke Jepang bersama para sahabat dan manajer pribadinya.

Sedangkan Natasha Wilona sendiri masih sibuk mempromosikan film barunya bersama Aliando Syarief yang rencananya akan tayang pada Kamis (29/12/2022).

Seperti yang dibagikannya lewat akun instagram @natashawilona12 Rabu (28/12/2022).