Jadwal Bola dan TV yang Menyiarkan Malam ini, Liverpool Live SCTV, Juventus, Milan, Madrid Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal sepakbola hari ini, Jumat (30/12/2022) hingga Sabtu (31/12/2022) dini hari WIB dan TV yang menyiarkan dimana ada pertandingan Juventus, Liverpool hingga Real Madrid.

Jadwal siaran langsung sepakbola malam hari ini menyajikan laga-laga dari Liga Inggris, Piala AFF 2022, Liga Spanyol hingga pertandingan uji coba klub-klub top Liga Italia.

Jadwal bola hari ini akan dibuka pertandingan Piala AFF 2022 grup B yakni laga Myanmar vs Laos serta Singapura vs Vietnam pada Jumat (30/12/2022).

Kick off Myanmar vs Laos dimulai pukul 17.00 WIB sedangkan Singapura vs Vietnam setelahnya di jam 19.30 WIB.

Laga Piala AFF 2022 ini akan disiarkan di iNews TV dan bisa disaksikan melalui live streaming RCTI+.

Sementara untuk laga Liga Inggris, ada dua laga yang bakal digelar pada Sabtu (30/12/2022) dini hari.

Due West Ham vs Brentford serta Liverpool vs Leicester City akan menjadi dua partai pembuka di pekan ke-18 Liga Inggris.

Pertandingan Liga Inggris Liverpool vs Leicester akan tayang gratis lewat stasiun TV lokal SCTV.

Sedangkan untuk Liga Spanyol, ada empat laga yang bakal digelar, termasuk Real Madrid yang akan bermain menghadapi Real Vallodolid.

Sementara malam ini juga ada dua laga uji coba yang melibatkan dua raksasa Italia, Juventus dan AC Milan.

Juventus akan melawan Standar Liege, sementara AC Milan melawan PSV Eindhoven.

Pertandingan Juventus vs Standar Liege dan PSV vs AC Milan malam hari ini tidak tayang di tv lokal, tapi bisa ditonton lewat Live Streaming.

Jadwal Bola Malam Ini dan TV yang Menyiarkan:

Piala AFF 2022