Jadwal Bola Hari Ini Jumat 30 Desember Live SCTV dan INews Laga Vietnam, Liverpool dan Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Bola hari ini Jumat (30/12/2022) malam hingga dinihari ada Liverpool vs Leicester, Singapura vs Vietnam, Real Valladolid vs Real Madrid.

Jadwal Sepakbola itu mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol dan penyisihan grup Piala AFF 2022 bisa disaksikan via Siaran Langsung SCTV dan Siaran langsung INews TV serta via Live Streaming TV Online.

Laga di Jadwal Bola juga bisa disaksikan melalui Live Streaming RCTI Plus, Live Streaming Vidio.com dan Live Streaming Bein Sports.

Jadwal Bola hari ini lebih lengkapnya di sediakan setelah artikel ini.

Laga Liga Inggris, ada dua laga yang bakal digelar pada Sabtu (30/12/2022) dini hari.

Due West Ham vs Brentford serta Liverpool vs Leicester City akan menjadi dua partai pembuka di pekan ke-18 Liga Inggris.

Liverpool ingin memenangkan pertandingan keenam secara beruntun saat mereka menjamu Leicester di Anfield.

Ini merupakan paruh pertama musim yang sulit bagi The Reds, tetapi mereka dapat menuju tahun 2022 di jalur yang benar dengan kemenangan lainnya.

Leicester, sementara itu, tampak membaik bulan lalu hanya untuk dihajar 3-0 oleh Newcastle yang kaya minyak di pertandingan pertama mereka setelah jeda Piala Dunia.

Leicester memiliki rekor bagus baru-baru ini melawan Liverpool dan Brendan Rodgers akan mengetahui kemenangan lain atas mantan klubnya akan mengurangi tekanan yang memuncak pada pekerjaannya.

Piala AFF 2022 mempertandingkan laga di grup B yakni Myanmar vs Laos serta Singapura vs Vietnam pada Jumat (30/12/2022).

Kick off Myanmar vs Laos dimulai pukul 17.00 WIB sedangkan Singapura vs Vietnam setelahnya di jam 19.30 WIB.

Laga Piala AFF 2022 ini akan disiarkan di iNews TV dan bisa disaksikan melalui live streaming RCTI+.

Sedangkan untuk Liga Spanyol, ada empat laga yang bakal digelar, termasuk Real Madrid yang akan bermain menghadapi Real Vallodolid.