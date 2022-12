Jadwal Bola Liga Inggris Siaran SCTV Liverpool, Chelsea, Arsenal Streaming dan NU, Spurs di Moji TV

Jadwal jam tayang siaran langsung bola Liga Inggris Siaran Langsung SCTV dan Moji Liverpool vs Leicester Live Streaming TV Online Vidio.com Arsenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam tayang siaran langsung bola Liga Inggris pekan ini di tv lokal SCTV, Moji dan Live Streaming TV Online Vidio.com,

Ada yang mulai malam ini, Jadwal siaran langsung Liga Inggris di TV SCTV akan dimulai Jumat malam dan Sabtu (30/12/2022) bertajuk boxing day 2022.

Jadwal Siaran Langsung SCTV gratis pekan 18 Liga Inggris akan menayangkan dua pertandingan saja Liverpool vs Leicester dan Nottingham Forest vs Chelsea.

Sementara laga-laga tim besar lainnya macam Wolves vs Manchester United, Manchester City vs Everton, Brighton vs Arsenal tak TV Lokal SCTV namun bisa ditonton melalui Live Streaming Vidio.com.

Sedangkan satu laga lain tayang Siaran Langsung Moji TV gratis adalah laga Newcastle vs Leeds dan Tottenham vs Aston Villa.

Jadwal siaran langsung Boxing Day Liga Inggris akan dibuka laga West Ham vs Brentford malam ini atau Sabtu dinihari.

David Moyes pasti memasuki wilayah 'harus menang' di West Ham saat mereka bersiap menyambut Brentford ke Stadion London.

Meskipun menghabiskan musim panas yang besar, klub sedang berjuang menuju dasar klasemen Liga Premier dan hanya memenangkan empat sepanjang musim.

Sementara oposisi hari Jumat membanggakan kualitas diri mereka sendiri, pemandangan tim yang dirakit dengan mahal ini kalah di kandang dari tim yang dibangun dengan anggaran yang tidak sebanding dengan anggaran mereka akan sangat mengecewakan.

Brentford, sementara itu, kembali dari jeda Piala Dunia dengan hasil imbang 2-2 melawan Tottenham, pertandingan yang bisa mereka menangkan.

Dilanjutkan laga Liverpool vs Leicester.

Liverpool akan mencari kemenangan Liga Premier ketiga berturut-turut ketika mereka menyambut Leicester City ke Anfield untuk pertarungan Jumat malam.

The Reds kembali ke tugas papan atas dengan kemenangan tandang 3-1 di Aston Villa pada Boxing Day, sementara tim tamu dikalahkan 3-0 oleh Newcastle United yang merajalela.

Mengutip penduduk asli Merseyside Paul McCartney , penggemar Liverpool benar-benar menikmati waktu Natal yang indah, ketika The Reds kembali dari jeda Piala Dunia dengan tiga poin melawan Aston Villa dan secara tak terduga mengalahkan Manchester United untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Belanda yang diminati Cody Gakpo.

Di tengah kegembiraan kedatangan penyerang profil tinggi lainnya di bulan Januari, Liverpool menemukan diri mereka berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka pada kesempatan melawan Aston Villa.