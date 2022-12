Peringatan Amanda Manopo Rekan Arya Saloka Disorot, Kala Sinetron Ikatan Cinta 1000 Episode

BANJARMASINPOST.CO.ID - Postingan aktris Amanda Manopo rekan kerja aktor Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta RCTI disorot.

Kamis (29/12/2022), Amanda Manopo membuat postingan melalui instagram pribadinya yang bertuliskan kalimat berbahasa Inggris.

Tulisan tersebut dibuat kala sinetron Ikatan Cinta RCTI sedang heboh-hebohnya mencapai 1000 episode.

Maklum, hal yang dilakukan Amanda Manopo dan Arya Saloka pasti menjadi perhatian penggemarnya.

Tak kalah luput dari sorotan adalah kalimat yang ditulis Amanda Manopo melalui instagram storiesnya.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram @amandamanopoupdatesz yang direpost dari postingan @amandamanopo, Jumat (30/12/2022), Amanda Manopo memberikan peringatan kepada pihak yang tak disebutkan.

Dalam tulisannya, Amanda Manopo mengatakan kalau isu kepercayaan bermula dengan isu kebohongan.

“Her trust issue started with you lying issue, remember that, “ tulisnya.

Kalimat tersebut berarti “Isu kepercayaan dia bermula dengan isu kebohongan kamu, ingat itu, “.

Diketahui, kini Amanda Manopo sedang cuti dari syuting sinetron Ikatan Cinta.

Amanda mengambil cuti selama dua minggu untuk merayakan natal dan tahun baru 2023 bersama keluarga tercinta.

Absennya Amanda dari sinetron Ikatan Cinta juga mengakibatkan pemirsa merasa tontotan jadi tak begitu menarik.

Apalagi, kini sinetron Ikatan Cinta mencapai 1000 episode malah justru tak ada Amanda Manopo.

Belum lama ini, muncul surat terbuka fans Arya Saloka dan Amanda Manopo kala Ikatan Cinta 1000 episode.