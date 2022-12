STIKIP PGRI Banjarmasin Pentaskan Japin Carita di Balairung Sari Taman Budaya Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah tiga tahun vakum, pergelaran pentas seni, Manajemen Seni Pertunjukan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Banjarmasin kembali ke panggung mementaskan berbagai musik dan tarian tradisional Kalimantan Selatan.

Acara pentas seni oleh STIKIP PGRI Banjarmasin dilaksanakan di Balairung Sari Taman Budaya, Kota Banjarmasin pada Rabu (28/12/2022) malam, dengan mengangkat tema Will Back to The Stage.

Mereka yang tampil adalah mahasiswa maupun alumnus STIKIP PGRI Banjarmasin Prodi Pendidikan Seni Tari.

Dalam pertunjukan tersebut ada tarian dengan mengangkat tema permainan anak, tarian ini merupakan sebuah tarian kreasi garapan baru yang terinspirasi dari permainan anak tradisional.

Pada karya tari tersebut menampilkan empat taran yang berjudul Tari Luncat Bambu, Tari Bapayan Tampurung, Tari Bahagaan, dan Tari Luncat Ulai.

Tarian-tarian tersebut mempunyai keunikan tersendiri, seperti Tari Luncat Bambu menceritakan tentang anak-anak yang bosan belajar, saat itu mereka melihat bambu dan munculah ide untuk bermain luncat bambu.

Tarian tersebut dimainkan sebanyak empat orang sambil memegang bambu.

Selanjutnya tari Bapayan Tampurung menggambarkan keceriaan dan kekompakan untuk membangun kreativitas melalui berbagai macam permainan rakyat, Tari Bahagaan menceritakan permainan gobak sodor yang dimainkan dengan cara menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir.

Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari tiga orang dan dimainkan secara beregu.

Kemudian, ada Tari Loncat Ulai menceritakan tentang permainan lompat tali yang dimainkan dengan cara berputar.

Loncat ulai merupakan salah satu permainan tradisional anak yang seharusnya dilestarikan jangan sampai punah dan hilang ditelan zaman.

Acara pentas seni tersebut dihadiri sekitar 400an orang, dari para dosen, mahasiswa, dan penikmat seni.

Ketua Pelaksanaan, Nia Jessica mengatakan pergelaran tersebut menampilkan berbagai seni Damster (Dance, music, and Theater) ART 2022.

"Acara ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya, tetapi karena pandemi tahun 2021 kemarin dilakukan secara virtual saja," tuturnya.