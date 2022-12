Jadwal Bola Malam Ini dan Minggu, Liga Inggris, Liga Spanyol, Filipina vs Indonesia Live RCTI, INews

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Bola hari ini Sabtu (31/12/2022) dan Minggu (1/1/2023) nanti. Mulai dari ajang Liga Inggris dan Liga Spanyol hingga Piala AFF 2022.

Jadwal Sepakbola Hari ini Siaran Langsung SCTV, Siaran langsung RCTI, Siaran Langsung INews serta Live Streaming Vidio TV, Live Streaming Bein Sports dan Live Streaming TV Online.

Laga menarik di Jadwal Bola diantaranya ada penentu Filipina vs Indonesia, Wolves vs Manchester United, Barcelola vs Espanyol dan Brighton vs Arsenal.

Jadwal Bola malam ini hingga Minggu lusa lebih lengkap di sediakan setelah artikel ini.

Baca juga: Jadwal Bola Liga Inggris Siaran SCTV Liverpool, Chelsea, Arsenal Streaming dan NU, Spurs di Moji TV

Baca juga: Hasil Klasemen Liga Inggris Tadi Malam, Man United, Chelsea dan City Berjaya, Haaland Top Skor EPL

Menemani malam jelang pergantian tahun ada laga Liga Inggris yang bertanding lebh awal yakni Wolves vs Manchester United.

Manchester United bertujuan untuk memenangkan pertandingan Liga Premier ketiga berturut-turut saat pasukan Erik ten Hag bertandang ke Wolves pada hari Sabtu.

Setan Merah, yang mengalahkan Nottingham Forest 3-0 terakhir kali, telah memenangkan tiga dari empat pertandingan terakhir mereka untuk naik ke urutan kelima di liga.

Tiga poin di Molineux pada Malam Tahun Baru akan membuat mereka melompati Tottenham ke urutan keempat.

Namun, United harus mengalahkan Wolves dengan tampilan baru di bawah Julen Lopetegui.

Lopetegui memenangkan pertandingan liga pertamanya sebagai pelatih saat Wolves mengalahkan Everton 2-1 di Goodison Park pada Boxing Day berkat gol kemenangan Rayan Ait-Nouri di menit ke-95.

Kemenangan tersebut membuat Wolves yang masih berada di zona degradasi hanya terpaut tiga poin dari Leeds di urutan ke-15.

Selanjutnya laga menarik lainnya yakni Barcelola vs Espanyol.

La Liga kembali ke Spotify Camp Nou dengan gaya megah pada Malam Tahun Baru, dengan derby Barcelona akan menjadi pusat perhatian.

Tuan rumah saat ini berada di posisi terdepan di liga, dengan 37 poin dalam 14 pertandingan, unggul dua poin dari rival Real Madrid.