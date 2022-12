Jadwal Liga Inggris Malam Ini Live Moji dan SCTV, NU vs vs Leeds, Man Utd Streaming, Arsenal Besok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam tayang siaran langsung bola Liga Inggris Sabtu (31/12/2022) dan Minggu (1/1/2023) di tv lokal SCTV, Moji dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Satu laga lain tayang Siaran Langsung Moji TV gratis adalah laga Newcastle vs Leeds dan Tottenham vs Aston Villa.

Jadwal Siaran Langsung SCTV gratis pekan 18 Liga Inggris akan menayangkan Nottingham Forest vs Chelsea.

Jadwal Liga Inggris sudah berlangsung sejak Jumat malam tadi (30/12/2022) bertajuk boxing day 2022.

Sementara laga-laga tim besar lainnya macam Wolves vs Manchester United, Manchester City vs Everton, Brighton vs Arsenal tak TV Lokal SCTV namun bisa ditonton melalui Live Streaming Vidio.com.

Newcastle bisa bergerak di atas Man City dan ke posisi ke-2 di tabel Liga Premier akhir pekan ini dan kami mengharapkan pasukan Howe mengamankan semua 3 poin di kandang melawan Leeds.

Para pengunjung bisa saja berakhir dalam pertarungan degradasi lainnya musim ini karena mereka hanya duduk satu poin di atas tiga terbawah.

Kedua tim mencetak gol dalam empat dari lima pertemuan terakhir antara kedua klub ini, dan kami mengharapkan hal yang sama di Malam Tahun Baru.

Newcastle telah mencetak gol di masing-masing dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, sementara kedua tim telah mencetak gol di masing-masing dari lima pertandingan terakhir Leeds.

The Magpies mendominasi Leicester di halaman belakang mereka sendiri terakhir kali, meraih kemenangan 3-0 di Boxing Day.

Penalti awal dari Wood membuat tim tamu unggul dan pada menit ke-7, Almiron mencetak gol kedua untuk Newcastle.

Itu 3-0 sebelum jeda, ketika Joelinton mencetak gol langka di menit ke-32, secara efektif memenangkan pertandingan untuk Tentara Toon.

Shelvey, Isak, Wilson, Krafth dan Dummett semuanya bisa melewatkan pertandingan hari Sabtu dengan Leeds.

Leeds menjadi tuan rumah bagi penantang gelar Man City dalam pertandingan liga terakhir mereka, kalah 3-1 pada akhirnya.