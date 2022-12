Kondisi Hubungan Angelina Sondakh dan Reza Artamevia Bersama Anak Adjie Massaid, Curhat Soal Harapan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis sekaligus mantan politikus Angelina Sondakh ungkap kondisi hubungannya dengan Reza Artamevia dan anak - anak almarhum Adjie Massaid kini.

Selepas dari penjara, Angelina Sondakh mulai kembali menata hidupnya termasuk memperbaiki hubungan dengan Reza Artamevia dan putri sambungnya Aliyah Massaid serta Zahwa Massaid.

Memang saat mediang Adjie masih hidup, sempat tersiar kabar bahwa mantan putri Indonesia itu memiliki hubungan yang kurang baik dengan Reza.

Namun berita tersebut langsung ditepis oleh keduanya dengan membuktikan keharmonisan hubungan keluarga mereka kini.

Baca juga: Celine Evangelista tak Bisa Bendung Kerinduan ke Stefan William, Buru-Buru Ngaku Biar Lucu

Baca juga: Ayu Ting Ting Ungkap Pemicu Marahnya Bilqis saat Mau Dicarikan Ayah Sambung, Selalu Jutek

Reza Artamevia bahkan menjadi salah satu orang yang menyambut kepulangan Angie usai dirinya dibebaskan.

Bak kakak beradik, semakin hari Angelina Sondakh dan Reza Artamevia terlihat semakin kompak.

Apalagi saat Angie untuk pertama kalinya merayakan ulang tahun selepas dari penjara.

Bersama anak - anak serta sejumlah sahabat, Reza Artamevia merayakan pertambahan usia Angie yang ke-45.

Kemeriahan pesta ulang tahun Angelina Sondah itu diunggahnya melalui akun instagram @angelinasondakh09, Sabtu (31/12/2022).

Sambil memeluk Reza dana anak - anak mereka, Angie mengucap syukur atas keharmonisan hubungan mereka kini.

Baca juga: Inallilahi Berita Duka Hampiri Raffi Ahmad, Mamih Popon Ibu Amy Qanita Meninggal Dunia

“Happy new year to all,

You mean alot to me, I love you and lets surf this becoming year together, what ever happened in front lets face it together,”

Tak ketinggalan ia pun turut kembali mengungkit berbagai masalah yang sudah berhasil mereka lalui bersama selama ini.

“We have been through alot and indeed it made us love each other more and more, Allah SWT be with us I love you, and family is forever,” tambahnya.