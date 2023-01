Ada Isu Mau Nikahi Celine Evangelista, Marshel Sebut 2022 Tahun Terberat. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama komika Marshel Widianto mencuat pada tahun 2022. Satu di antaranya karena isu mau menikahi Celine Evangelista.

Kini, Marshel Widianto pun kian bersinar di dunia hiburan dan makin sejahtera.

Namun siapa sangka, dibalik menguatnya pamornya di dunia hiburan, Marshel Widianto merasa 2022 sebagai tahun terberatnya.

Walaupun terberat, ada hal unik katanya di tahun lalu, yaitu ia bisa melunasi cicilan rumahnya.

"Terima Kasih 2022. Jujur entah kenapa di tahun 2022 ini bener-bener unik menurut gue setelah Covid. Tahun di mana semua hal yang belum pernah terjadi, ada di tahun ini," tulis Marshel Widianto di Instagram, dikutip Tribunnews Minggu (1/1/2023).

"Mulai dari Akhirnya gw Melunasi cicilan Rumah, bisa Stand Up di depan Ribuan orang dan banyak lagi kenikmatan yang gue dapet di tahun ini Termasuk Persahabatan erat sama Celine ibu anak empat terbaik kuh," lanjutnya.

Sementara bagian terberatnya yaitu Marshel Widianto mengaku sempat takut membuka sosial media.

"Tapi dibalik itu semua, tahun ini adalah tahun yang bener2 berat buat gw, dimana di penghujung Tahun gw sampe takut banget buka Sosmed, buat konten dan liat Whatsapp. Dan bisa di bilang.. Tahun ini bener2 gw lupa sama diri gw yang dulu gimana," ungkap Marshel Widianto.

"Iyaaa.. di 2022 gw Kayak gatau gw siapa. Dan bisa di pastikan gw gak Pandai buat Bersyukur dengan apa yg gw dapetin," tulisny lagi.

Selama 2022, Marshel Widianto merasa ada perbuatan salah baik sengaja ataupun tidak pada orang sekitar khususnya diri sendiri.

Ia pun meminta maaf kepada semua orang dan mengaku akan melakukan hal yang terbaik di 2023.

"Gw bener2 mau berubah untuk cinta sama Pekerjaan gw dan Hidup gw sebelum memberikan yang terbaik untuk elu semua," tutur Marshel Widianto.

Terakhir, pria yang sering digosipin jalin hubungan dengan Celine Evangelista ini berharap, 2023 bisa tambah kuat menjalani hidupnya.

"Mulai tahun 2023 pokoknya… All The best buat aku dan kamu semua apapun yang terjadi gw selalu berdoa biar setidak nya kita di Kuat kan untuk menjalani hidup, Ada amin? AMIIIN. Semangaaat yaaaa Love," pungkas Marshel Widianto.

