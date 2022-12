Meriahkan Pagelaran Akhir Tahun, Donna Prive Tampilkan Tren Modest Fashion 2023 di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kehadiran modest fashion kini makin diterima dan menanjak di dunia mode. Termasuk di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Perkembangan modest fashion alias gaya busana tertutup di dunia maupun di Indonesia terbilang sangat cemerlang.

The State Global Islamic Ecomony, melaporkan konsumsi fesyen Muslim dunia mencapai US$ 270 miliar, terus meningkat dengan laju pertumbuhan 5 persen. Pada 2023, diproyeksikan mencapai US$ 361 miliar.

Pada malam pergantian tahun, Sabtu (31/12/2022), Donna Prive, Jenama Modest Fashion lokal asal Banjarmasin yang telah berinovasi untuk menghadirkan lini produk fashion casual dan luxury di setiap lini koleksinya selama tiga tahun belakangan ini, kembali meriahkan industri modest fashion di Indonesia.

Acara dengan tajuk Donna Prive on Galaxy Fashion Week: New Year’s Eve Party, di Ballroom Hotel Galaxy, Kota Banjarmasin.

Madina Series, koleksi Donna Prive terbaru untuk fashion 2023, dikenakan para model saat di Banjarmasin, Sabtu (31/12/2022).

Donna Prive hadir memberikan solusi bagi kaum urban wanita, dengan selalu berkomitmen mengutamakan kualitas untuk memastikan setiap produknya dapat menunjang rasa percaya diri setiap wanita dalam berbusana.

Hal itu disampaikan Muliani Alif Lakoreasa, founder brand Donna Prive.

“Perkembangan modest fashion Indonesia saat ini sudah mulai terlihat dampak positifnya. Ragam variasi dan inovasi dalam selalu diutamakan dalam dunia modest fashion inilah yang tentunya akan membawa banyak dampak positif bagi ekonomi untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, koleksi Ready to Wear yang bisa digunakan di berbagai acara akan tetap menjadi tren di kalangan masyarakat.

Sementara itu, motif monogram, kemudian warna-warna cerah, Fiery Red, Peach Pink, Empire Yellow, pastel, serta Earth Tone, juga akan mendominasi trend modest fashion di tahun 2023.

Melalui koleksinya, Donna Prive Banjarmasin menawarkan pilihan pada setiap wanita untuk mengekspresikan diri dalam busana yang mereka kenakan sesuai dengan versi dan kepribadian mereka.

Di balik tokoh founder yang menginspirasi, Donna, sapaan ibunya ke dirinya saat masih kecil, ingin mengenalkan brand Donna Prive sebagai brand lokal asal Banjarmasin yang mampu bersaing di pasar modest fashion Indonesia.

“Tidak hanya dengan desain yang indah, tetapi Donna Prive juga hadir dengan kualitas terbaik. Nah, melalui acara ini, Donna Prive hadir dengan menampilkan berbagai koleksi terbaru yang diharapkan dapat memberi inspirasi dan warna baru di dunia fashion Indonesia,” katanya menjelaskan terkait acara tersebut.

Selain itu, Muliani juga mengungkapkan bahwa Donna Prive selalu berkomitmen untuk memenuhi standar kualitas baik dari desain ataupun bahan di setiap lini produk.