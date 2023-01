Penampakan Cincin Stefan William dan Ria Andrews, Postingan IG Duda Celine Evangelista Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Stefan William mantan suami aktris Celine Evangelista membagikan video penutup di tahun 2022.

Duda Celine Evangelista tersebut menjalani tahun 2022 dengan kekasih barunya yang bernama Ria Andrews.

Momen yang sudah dilalui Stefan William dan Ria Andrews diabadikan dalam video reels yang diunggah melalui instagram @stefannwilliam.

Tampak deretan aktivitas mereka mulai dari liburan bareng, nongkrong bareng, olahraga bareng hingga pamer sepasang cincin.

Penampakan cincin Stefan William dan Ria Andrews turut dibagikan melalui video itu.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id dari postingan tersebut, Minggu (1/1/2023), sepasang cincin perak tersebut bertuliskan nama Stefan William dan Ria Andrews.

Pada cincin Stefan terukir nama Ria tepat di bagian belakang lingkaran cincin tersebut.

Sementara pada cincin Ria terukir nama Stefan.

Stefan William mengatakan kalau ia berharap hubungannya dengan Ria Andrews semakin bahagia.

“May we walk through another year, holding hands, sharing laughter and loving each other.... May our bond of love get stronger and happier as we grow as a couple. May God always bless us.. my burrito, “ tulisnya melalui caption.

Postingan instagram duda Celine Evangelista tersebut pun disoroti netizen.

Banyak yang mendoakan hubungan itu namun banyak pula yang menyentil sikap Stefan terhadap anak-anaknya.

Selepas bercerai, Stefan William memang jarang bertemu dengan Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel.

Dua anak itu merupakan buah hati Stefan dan Celine yang kini tinggal bersama ibunya di Jakarta.