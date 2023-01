Live INews TV, Jadwal dan Hasil Drawing Badminton Malaysia Open 2023, Ahsan/Hendra Ditantang China

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kembali Siaran Langsung INews TV, inilah Jadwal Badminton Malaysia Open 2023. Juga tersaji Hasil Drawing pemain, Ahsan/Hendra ditantang wakil China.

Berdasarkan jadwal BWF, Malaysia Open 2023 akan dimulai pada tanggal 10-15 Januari mendatang.

Tempat pelaksanaan Malaysia Open 2023 adalah di Kuala Lumpur, Malaysia.

Nantinya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bakal turut tampil di turnamen dengan level super 1000 itu.

Berdasarkan hasil drawing menunjukkan Ahsan/Hendra bakal berhadapan dengan wakil China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong di babak pertama.

Bertemu lagi di ajang Malaysia Open, ini akan jadi pertemuan kedua bagi kedua pasangan tersebut.

Sebelumnya keduanya telah bersua di ajang Malaysia Open edisi 2022 di mana turnamen tersebut masih berlevel super 750.

Kini keduanya bertemu lagi di ajang yang sama namun level turnamen tersebut naik jadi super 1000.

Menilik head to head, Ahsan/Hendra diunggulkan sebab menang di pertemuan pertama.

Saat itu pasangan berjuluk The Daddies ini menang dua set langsung saat jumpa pasangan asal China itu.

Berbekal hasil itu tentu bakal jadi modal manis bagi The Daddies untuk mengarungi Malaysia Open 2023.

Kendati demikian, The Daddies justru telah menegaskan bahwa di tahun 2023 tak memasang target khusus.

Bahkan mereka tak berambisi memperjuangkan tiket Olimpiade Paris 2024.

Secara tidak langsung dapat diartikan bahwa The Daddies di kompetisi 2023 nanti bermain dengan modal nothing to lose.