SPBU di Banjarmasin Ini Sempat Tutup Saat Pemerintah Turunkan Harga BBM Non Subsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga minyak kendaraan jenis Pertamax mengalami penurunan, termasuk di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal tersebut terpantau di lapangan, di SPBU yang berada di Jalan S Parman, Kota Banjarmasin, Selasa (3/1/2023).

Petugas SPBU di Jalan S Parman, Sairi, menjelaskan, penurunan harga ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax.

Pertamina memutuskan menurunkan harga BBM non-subsidi atau jenis BBM Umum (JBU).

Kemudian, Sairi menjelaskan, penurunan tersebut mengikuti penurunan harga Pertamax dan Dex Series yang mulai berlaku sekitar pukul 15.00 wita.

"Sekitar pukul 14.30 Wita, SPBU ditutup karena dilakukan penyesuaian harga," imbuhnya.

Sedangakan rinciannya, Pertamax di area wilayah Kalsel turun menjadi Rp 13.050 per liter dari sebelumnya Rp 14.200 per liter dan Pertamax Turbo Rp 14.350 per liter dari sebelumnya Rp 15.200 per liter.

Harga Dexlite menjadi Rp 16.150 per liter dari sebelumnya Rp 18.300 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp 16.750 per liter dari harga sebelumnya Rp 18.800 per liter.

Menurut Sairi, pembelian pertamax sempat menurun pada saat harga tinggi.

"Banyak pelanggan beralih ke pertalite. Tetapi apabila pertalite kosong, pelanggan tetap mau saja sih ke pertamax," imbuhnyanya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)