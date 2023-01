Luna Maya Ungkap Harapan dari Ibu Selain Soal Jodoh, Sempat Digosipkan Jadi Istri Gading Marten

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan lagi soal jodoh, ibunda Luna Maya yakni Desa Mayang ungkap harapan untuk sang putri meski kini masih belum juga berumah tangga.

Sejak mengakhiri hubungan dengan Reino Barack yang menikahi Syahrini, wanita bedarah Bali itu memang kerap dikabarkan dekat dengan sederet pria seperti Herjunot Ali, Dimas Beck, Ryochin, hingga Hajimu.

Beberapa waktu lalu Luna Maya sempat membuat heboh usai dikabarkan menikah dengan Gading Marten.

Sontak berita yang beredar tersebut pun langsung ditepis Luna mengingat bahwa sebenarnya hubungan mereka hanyalah sebatas sahabat semata.

Namun sampai saat ini Luna masih enggan untuk mengungkap soal status asmaranya setelah beberapa kali kandas.

Tak lagi mengungkit perihal keputusan sang putri yang masih ingin melajang diusianya yang sudah menginjak 39 tahun, Desa Mayang rupanya kini memiliki harapan lain untuk Luna Maya.

Keinginannya ini diungkap Desa pada sang putri kala keduanya membicarakan rencana tahun baru di villa pribadi mereka.

Keakraban ibu dan anak itu bahkan terekam dalam video yang diunggah melalui kanal youtube Luna Maya, Selasa (3/1/2023).

"2023 wishes, apa harapan ibu?" tanya Luna.

Bukan jodoh, Desa lantas mengungkap harapannya bagi sang putri.

"Anaknya sukses, and then apa namanya are you say that peace of mind," sahut Desa.

"Damai," tambah Luna.

"And ingat ibu ya," ucap Desa lagi.

Keduanya pun langsung berpelukan satu sama lain sambil saling mencium pipi.