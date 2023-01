Masuk 100 Ilmuan Terbaik di Indonesia, Prof Ersis Kaget Lihat Ucapan Selamat Beredar di Medsos

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Profesor Ersis kaget saat dirinya dinyatakan masuk daftar 100 ilmuan terbaik di Indonesia tahun 2023 versi Alper-Doger (AD) Scientific Index.

Nama Profesor Ersis, menduduki peringkat 12 di bidang umum.

AD Scientific Index adalah pemeringkatan tingkat dunia untuk ilmuwan dan perguruan tinggi berdasarkan kinerja publikasi.

"Saya kaget saat melihat ucapan selamat dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) beredar di media sosial," ucapnya, Rabu (4/1/2023).

Bahkan, dia mengakui bahwa penghargaan tersebut merupakan yang pertama kalinya diterima.

"Tahun-tahun sebelumnya belum pernah, bahkan saya rasa secara keseluruhan dosen di ULM," ujarnya.

Pria bernama lengkap Ersis Warmansyah Abbas itu memang aktif menulis di jurnal ilmiah bereputasi, baik tingkat nasional hingga internasional. Tak terhitung sudah berapa banyak karya yang dia muat.

Satu di antaranya seperti yang termuat di situs Scopus, berjudul "Banua Anyar Culinary Tourism Area: Study of Economic Activities As A Learning Resource on Social Studies".

Namun, menurutnya karya tersebut bukan hasil kerja keras sendiri. Ada kontribusi dari banyak pihak.

Di sisi lain, Prof Ersis menyebut penghargaan ilmuan terbaik itu menjadi penyadaran untuk seluruh dosen ULM.

Menurutnya, tulisan yang dipublikasi secara digital sekarang sangat penting. Mengingat, teknologi sudah semakin maju.

"Penghargaan ini juga akan meningkatkan institusi karena akan lebih dikenal secara luas," ujarnya.

Pengajar Prodi IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM itu berharap penghargaan tersebut bisa menjadi inspirasi serta motivasi para dosen muda.

Sehingga, publikasi ULM ke depan semakin bagus.