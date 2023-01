Bukti Sikap Royal Syahrini Ditunjukan Melly Goeslaw, Dapat Kejutan Mewah dari Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini kembali mencuri perhatian usai kedapatan memberi kejutan mewah bersama Reino Barack untuk Melly Goeslaw.

Kebaikan hati Syahrini kembali terungkap usai wanita yang dikenal dengan gaya hidup glamornya itu tampak memanjakan salah satu sahabatnya yakni Melly Goeslaw.

Memang selain bekerja di bidang yang sama, sudah sejak lama Incess dan Melly memiliki kedekatan bak saudara.

Tak jarang istri dari musisi Anto Hoed itu tampak menghabiskan waktunya bersama Syahrini dan juga Aisyahrani sang adik.

Bahkan untuk merayakan ulang tahun Melly Goeslaw yang akan diperingati pada 7 Januari mendatang, Incess menjadi orang pertama yang memberikan ucapan sekaligus kejutan mewah.

Hal ini terungkap lewat unggahan story yang dibagikan melalui akun instagram @melly_goeslaw, Kamis (5/1/2022).

Diketahui saat ini Melly sedang berada di Jepang bersama Anto Hoed sang suami.

Sontak Incess yang juga sedang berada di negeri sakura itu pun langsung mengajak Melly dan suaminya untuk makan bersama.

Bukan hanya acara makan biasa, Melly tak menyangka bahwa dirinya akan mendapat kejutan dari Incess mengingat ulang tahunnya masih 2 hari lagi.

"From last night, jamaah @melly_goeslaw early b'day dinner. dirgahayu jamaahku sayang, enjoy tokyo mas @antohoed and family, hayu seserian deui," tulis Incess.

Melly Goeslaw tunjukan sikap royal Syahrini. Penyanyi Syahrini kembali mencuri perhatian usai kedapatan memberi kejutan mewah bersama Reino Barack untuk Melly Goeslaw. Kebaikan hati Syahrini kembali terungkap usai wanita yang dikenal dengan gaya hidup glamornya itu tampak memanjakan salah satu sahabatnya yakni Melly Goeslaw. (@melly_goeslaw_wm)

Terlihat Incess dan Reino Barack memberikan kejutan untuk Melly Goeslaw di sebuah restoran mewah dengan berbagai sajian hidangan.

"Nuhun jamaah dinnernya nikmat dapet kejutan earlier-bday dapet kado oge Alhamdulillah nuhun jamah nuhun pak RB," ucap Melly.

Sebelumnya kebaikan hati Syahrini juga sempat diungkap oleh aktor muda Verrell Bramasta.

Pasalnya putra sulung Venna Melinda tersebut mengabarkan bahwa dirinya tengah memgalami musibah pencopetan saat asik liburan di Jepang.