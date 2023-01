Isu Stefan William dan Ria Andrews Tunangan Menyeruak, Nasib Anak Celine Evangelista Ramai Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Imbas pamer cincin, Stefan William dan Ria Andrews diisukan tunangan. Mendadak nasib anak Celine Evangelista pun disorot.

Memang, Stefan William pamer kemesraan dengan pacar barunya, Ria Andrews.

Setelah bercerai dari Celine Evangelista, Stefan William kini menjalin asmara dengan Ria Andrews.

Kini, Stefan William malah panen cibiran netizen karena dianggap lupa mengurusi anak-anaknya dari pernikahan dengan Celine Evangelista.

Dalam salah satu unggahan, Stefan William memperlihatkan beberapa momennya bersama Ria Andrews diiringi lagu romantis milik Ellie Goulding yang berjudul How Long Will I Love You.

Ada momen Ria Andrews yang sedang asyik bermain bersama hewan peliharaan, momen ketika Stefan dan kekasihnya menghabiskan waktu bersama, hingga sepasang cincin dengan ukiran nama mereka.

Sementara di bagian caption, Stefan William menuliskan kalimat romantis tentang harapannya bersama Ria.

Rupanya dia berharap bisa terus bersama sang kekasih.

"Semoga kita bisa melewati tahun-tahun berikutnya, berpegangan tangan, tertawa bersama, dan saling mencintai," kata mantan suami Celine Evangelista di Instagram dalam bahasa Inggris, dikutip Rabu (3/1/2023).

"Semoga ikatan cinta kita semakin kuat dan kita semakin bahagia selama menjadi pasangan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita..my burrito," sambungnya lagi.

Sayangnya bukannya dipuji, Stefan William justru panen cibiran netizen.

Pasalnya dia dituding terlalu sibuk berpacaran hingga terkesan lupa mengurusi anak-anaknya.

"Gak tau knp..gak respek skrg sm stefan smnjk punya cewe baru..kok kesannya kya ngejauhin anaknya gitu," komentar salah seorang warganet.

"Tolonglah itu anaknya diurus kasian celine banting tulang jangan cewe mulu yg diurusin," tambah yang lain.