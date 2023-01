Jadwal Live TV Bola Malam Ini: Chelsea vs Man City Liga Inggris, Al Nassr vs Al Taee, Ronaldo Debut?

Cristiano Ronaldo. Jadwal Live TV Bola Malam Ini: Chelsea vs Man City di Liga Inggris, Al Nassr vs Al Taee, Ronaldo Debut?

Twitter An Nassr

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Bola yang menarik disimak. Ada Liga Inggris yakni Chelsea vs Manchester City dan laga Al Nassr vs Al Taee di Liga Arab Saudi.

Laga Chelsea vs Man City tak Siaran Langsung SCTV, namun bisa via Live Streaming Vidio.com.

Sementara, pertandingan Al Nassr vs Al Taee bisa diakses via live streaming berlangganan di platform Shahid alias Live Streaming Shahid.

Memang, laga ini digadang menjadi momen dan panggung debut bagi Cristiano Ronaldo.

Sayangnya, laga tersebut tak akan melibatkan Cristiano Ronaldo lantaran CR7 masih harus menjalani hukuman larangan bermain.

Memang, suporter yang menantikan debut Cristiano Ronaldo di Al Nassr barangkali harus bersabar lagi.

Pasalnya, debut Cristiano Ronaldo belum akan terjadi di laga antara Al Nassr vs Al Taee di Liga Arab Saudi.

Padahal, jadwal Al Nassr vs Al Taee yang digelar Kamis (5/1/2023) jam 22.00 WIB digadang bakal menjadi waktu debut Cristiano Ronaldo.

Lantas, hal apa yang membuat CR7 urung melakukan debut?

Ronaldo rupanya masih tetap harus menjalani hukuman yang dijatuhkan FA (Federasi Sepak Bola Inggris) lalu.

Hukuman itu jatuh kepada CR7 imbas dari perbuatan sang mega bintang yang membanting telepon genggam milik fans Everton dirinya masih membela Manchester United.

Disebabkan tindakannya itu, Ronaldo dihukum tak boleh turun berlaga di dua pertandingan.

Rupanya hukuman itu tetap berlaku meski CR7 sudah tak berada di bawah naungan FA.

Menurut Artikel 12.1 Peraturan FIFA, hukuman larangan bertanding yang mencapai empat laga atau tiga bulan lamanya yang diberikan kepada seorang pemain tetap berlaku, sebagaimana dikutip dari laman Daily Mail.