Maunya Harris Vriza dan Cut Syifa Nikah di Dunia Nyata, Fans Tajwid Cinta Berulah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bermain di Sinetron Tajwid Cinta, Cut Syifa dan Harris Vriza harus menerima konsekuensinya.

Penyebabnya, fans Tajwid Cinta yang baper mulai getol menjodohkan Harris Vriza dan Cut Syifa.

Memang, berperan sebagai Dafri dan Syifa, Harris Vriza dan Cut Syifa dipasangkan sebagai suami isteri dalam sinetron Tajwid Cinta.

Melihat akting memukau keduanya, para penonton yang baper.

Mereka melihat Harris Vriza dan Cut Syifa sangat cocok sebagai suami istri.

Fans pun berharap pernikahan Harris dan Syifa bisa terjadi di dunia nyata.

Itu pula terekam dalam kolom komentar di instagram Harris Vriza di momen Tahun Baru.

Ya, pada malam pergantian tahun baru, Harris Vriza menggunggah sebuah foto bersama dengan temannnya Yasmin Napper dan Giorgio Abraham.

“2023, Bismillah makin baik ya. Terimakasih untuk 2022, untuk semua usaha yang pernah kamu lakukan, mau sebesar atau sekecil apapun itu, you did very well! Goodjob,” tulis Harris Vriza.

Lantas, Harris Vriza juga menanyakan harapan apa yang diinginkan oleh netizen.

“Wish 2023 apa?,” tulisnya.

Melihat itu, fans ramai-ramai memberikan komentar.

Rata-rata berisi harapan Harris Vriza bisa bersama dengan Cut Syifa.

@skysanza_22: Bang Ais melamar lalu menikah dengan Cut Syifa, Amiiiiinnn Yang sat set mazeeehh jangan sampai menyesal karna kedahuluan pria lain