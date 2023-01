Pesan Aurel Hermansyah yang Menyentuh Hati untuk Ameena , Caption Istri Atta Halilintar Membius

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Aurel Hermansyah, istri Atta Halilintar menulis pesan menyentuh hati untuk Ameena kala liburan di Bali.

Spontan caption di instagram Aurel Hermansyah tersebut mengundang banjir komentar dari warganet.

Warganet pun terbius dari isi pesan Aurel Hermansyah di sosmed untuk Ameena tersebut.

Setiap keluarga punya cara tersendiri untuk memanfaatkan momen tahun baru, begitu juga dengan Aurel Hermansyah, Atta Halilintar yang memboyong putri mereka Ameena Hanna Nur Atta berlibur di Bali.

Tak bisa ikut Anang Hermansyah bersama Ashanty berlibur di Swiss, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar memilih Bali untuk menghabiskan liburan akhir tahun bersama tim AHHA di Denpasar Bali.

Bukan pertama kali Ameena Hanna Nur Atta terbang dari Jakarta ke Bali, di usianya yang belum genap satu tahun, cucu Krisdayanti ini kerap dibawa Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar ke sana kemari untuk berjalan-jalan baik di dalam maupun luar negeri.

Masih menikmati liburannya di Bali, putri Anang Hermansyah ini merasa bersyukur dengan hadirnya Ameena Hanna Nur Atta yang melengkapi keluarga kecilnya.

Jika sebelumnya kakak Azriel Hermansyah ini hanya jalan-jalan berdua dengan sang suami Atta Halilintar, kini dirinya semakin bahagia dengan kehadiran Ameena Hanna Nur Atta yang lucu dan menggemaskan.

Di usianya yang masih bayi, putri sambung Ashanty ini berusaha untuk melakukan dan memberikan yang terbaik untuk Ameena Hanna Nur Atta.

Posting beberapa potret saat liburan di Bali bersama Atta Halilintar, putri pertama Krisdayanti ini pun menulis pesan yang bikin warganet baper tentang janjinya pada Ameena Hanna Nur Atta.

"Selama Tuhan mengizinkan kami janji akan jaga kamu epenuh hati Anakku.. Thank u for sunshine, Thank u for rain, Thank u for joy, Thank you for pain.. Terima kasih Ya Allah," tulis Aurel Hermansyah di akun instagramnya @aurelie.hermansyah.

Ia tak henti mengucapkan terima kasih atas kehadiran buah hatinya yang menjadi cahaya dalam kehidupannya bersama Atta Halilintar.

Caption yang ditulis Aurel Hermansyah pun membuat warganet baper.

"Koq caption nya jd bikin Baper aku ya...... Smg Allah SWT selalu menjaga kalian dlm kebaikan.. di jauhkan dr fitnah dunia..," doa warganet.