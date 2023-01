Cek Lima Jadwal Pertandingan Barito Putera Putaran Kedua BRI Liga 1, Pekan 22 Tim Terkuat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Laga putaran kedua BRI Liga 12022/2023 bakal dimulai pada 14 Januari 2023 mendatang hingga pertengahan April 2023 nanti.

Sebelum putaran kedua dimulai, ada tiga laga tunda yang berlangsung pada 9-11 Januari 2023 di jadwal Liga 1.

Tiga pertandingan itu yakni Persib Bandung vs Persija Jakarta, Barito Putera vs PSM Makassar, dan PSIS Semarang vs Bhayangkara FC.

Laga tunda dan putaran kedua nanti juga sudah diperbolehkan ada penonton, dan sistem laga kembali seperti semula yakni home away.

Kecuali, Arema FC yang masih tidak boleh ada penonton saat pertandingan home, karena masih mendapat sanksi.

Satu diantara laga tunda yang paling ditunggu-tunggu adalah laga tunda Barito Putera vs Makassar pada Selasa (10/1) pukul 16.30 Wita nanti di Stadion Demang Lehman (SDL).

Supporter tim berjuluk Laskar Antasari itupun sudah tak sabar ingin menguningkan SDL Selasa nanti.

Namun, sesuai regulasi dan aturan, jumlah penonton yang diperbolehkan nanti 80 persen dari kapasitas stadion.

Lebih lanjut, jadwal putaran kedua pun sudah dibagikan kepada seluruh tim yang berlaga di BRI Liga 1 musim 2022/2023.

Berikut di bawah ini, lima jadwal pertandingan Barito Putera dan lawannya, pada putaran kedua pekan ke-18 sampai 22.

1. Pekan Ke-18, Sabtu 14 Januari 2023, Pukul 16.15 Wita : Barito Putera vs Madura United.

2. Pekan Ke-19, Sabtu 21 Januari 2023, Pukul 19.30 Wita : Borneo FC vs Barito Putera.

3. Pekan Ke-20, Kamis 26 Januari 2023, Pukul 16.00 Wita : Barito Putera vs PSIS Semarang.

4. Pekan Ke-21, Selasa 31 Januari 2023, Pukul 16.00 Wita : Barito Putera vs PSS Sleman.

5. Pekan Ke-22, Minggu 5 Februari 2023, Pukul 19.30 Wita : Bali United vs Barito Putera.

(Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)