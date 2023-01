Jadwal Piala FA dan Siaran TV, Oxford vs Arsenal, Man United vs Everton, Liverpool vs Wolverhampton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung FA Cup atau Fiala FA 2022 babak babak 64 besar atau putaran ketiga ini mulai Sabtu (7/1/2023) hingga Selasa nanti melalui Live Streaming TV Online Bein Sports.

Jadwal Piala FA akhir pekan ini diantaranya laga Manchester United vs Everton, Liverpool vs Wolverhampton dan Oxford United vs Arsenal.

Seluruh lagha bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Online dan Live Streaming Vidio.com.

Sebagai pembuka Piala FA, akan mulai Jumat malam atau Sabtu pagi ini yakni

Manchester United vs Everton.

Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Old Trafford, Sabtu 7 Januari 2023 pukul 03.00 WIB.

Manchester United memulai pencarian lain untuk memenangkan trofi pertama sejak 2017 dengan menjamu Everton di Putaran Ketiga Piala FA pada hari Jumat.

Setelah awal yang sulit untuk hidup di bawah Erik ten Hag, United kembali ke performa terbaiknya dan layak memenangkan trofi di samping lolos ke Liga Champions musim depan.

Meskipun jalan masih panjang tentu saja, ada momentum nyata di jajaran United.

Everton, sementara itu, tertatih-tatih di ambang krisis lagi.

Frank Lampard berada di bawah tekanan serius dan sementara fokusnya jelas pada Liga Premier, kekalahan menyedihkan di Old Trafford akan menjadi pukulan besar lainnya.

Ten Hag malu- malu tentang kebugaran Donny van de Beek setelah cedera parah yang sayangnya dialami pemain asal Belanda itu saat melawan Bournemouth.

Apa pun hasil akhirnya, tampaknya tidak mungkin sang gelandang akan bermain setelah pukulan seperti itu di tengah perubahan haluan yang ketat.

Anthony Martial, bagaimanapun, kemungkinan akan tersedia meski cedera melawan Ceri.

Untuk Everton, Amadou Onana tersedia setelah skorsing dan Ben Godfrey dapat kembali ke samping, sementara Anthony Gordon mungkin akan memberikan dorongan menyusul serangan penyakit baru-baru ini.