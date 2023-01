Asita Kalsel Bertekad Adakan Travel Fair Demi Kemajuan Pariwisata di Banua

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Kalimantan Selatan bertekad untuk melaksanakan travel fair dan lebih memperkenalkan wisata Banua.

Tujuannya tidak lain agar potensi wisata di Kalsel lebih dikenal, tidak cuma di Indonesia melainkan sampai ke mancanegara.

Penjelasan itu disampaikan Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) di Kalsel, Hj Dewi Restina, SE, di sela acara HUT ke 52 sekaligus outbound di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Sabtu (7/1/2023).

Menurut dia, keanggotaan Asita sebanyak 270 perusahan di Kalsel banyak lemah sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Nah, pasca Pandemi Covid-19, termasuk sudah tidak ada aturan PPKM, membangkitkan semangat para pengusaha travel.

"Karena itu kami optimis ke depannya pariwisata Kalsel bangkit lebih maju dan berkembang. Tentunya diperlukan kolaborasi dan sinergi antara pengusaha tour dan travel dengan berbagai pihak khususnya dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Dengan sinergi ini, kami yakin Kalsel bisa lebih maju di sektor dunia pariwisatanya,” beber Dewi.

Dia mencontohkan pariwisata Kalsel yang berpotensi dan punya nilai jual, yaitu Tahura Sultan Adam Mandiangin, Wisata Religi Sekumpul dan juga Datu Kelampayan.

"Karena rata rata, pelancong ke Kalsel ini selain menikmati wisata Alam, juga sekaligus berziarahm Karena itu mudah mudahan pula haul Guru Sekumpul mudahan bisa terlaksana tahun ini," harap Ketua Asita Kalsel.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)