Tetiba Dhena Devanka Berhijab, Janda Jonathan Frizzy Sentil Nathalie

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah bercerai dari aktor Jonathan Frizzy, Dhena Devanka kembali jadi sorotan.

Sempat disorot karena lika-liku perceraiannya dengan Ijonk, kini malah terkait penampilan Dhena Devanka.

Penyebabnya, Dhena Devanka tiba-tiba tampil berhijab sempat menyeret nama Nathalie Holscher.

Ya, baru-baru ini, Dhena tampil cantik dengan mengenakan hijab.

Adanya hoto tersebut diunggahnya di akun Instagram pribadinya.

Dia membagikan fotonya mengenakan hijab produk artis Venna Melinda dan mengucapkan atas launching kolaborasi @lasabelleofficial X @vennamelindareal.

Dia mengatakan sedang belajar pakai hijab dibantu Nathalie Holscher.

"Congratulations for the launching collaboration of @lasabelleofficial X @vennamelindareal Collection nya mewah banget designnya bagus juga, bahannya apalagii duhh gleserr yaa bestie warnanya pun cantik cantik.."

"Ini masih belajar ya pake hijabnya dadakan dibuatin sama bunda @nathalieholscher hihi.." tulisnya, dilansir Tribun Style pada Jumat, 6 Januari 2023.

Penampilannya itu pun langsung ramai dikomentari hingga dirinya dituding pindah agama.

Benarkah kabar tersebut?

Dhena dalam penjelasannya meminta doa pada followernya agar mendapatkan hidayah untuk segera mengenakan hijab.

"Pasti followers aku senang deh melihat aku hijaban begini. InsyaAllah, doakan aku semoga disegerakan berhijab. Ada yang bilang, keinginan berhijab itu datang dari hati terdalam dan di saat yang terbaik," tuturnya.

Dhena menegaskan sejatinya dirinya tak pernah sekalipun meninggalkan agamanya.