Pemicu Natasha Wilona Tinggalkan Sinetron Aura SCTV Terungkap, Kini Diganti Sandrinna Michelle

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Natasha Wilona mendadak meninggalkan Sinetron Aura yang tayang di SCTV. Dia digantikan Sandrinna Michelle.

Diketahui, Natasha Wilona menjadui tokoh utama dalam Sinetron Aura yang tayang di SCTV.

Sayangnya, posisi mantan Verrell Bramasta itu kini telah digantikan oleh aktris lain, Sandrinna Michelle.

Natasha Wilona pun mengucapkan terima kasih kepada Sinetron Aura dan penonton setia SCTV yang telah menantikan aktingnya.

Dia sadar bahwa penonton Sinetron Aura sangat antusias menyambutnya kembali ke layar kaca.

"Terimakasih Aura. Terima kasih penonton setia SCTV untuk antusias dan sambutannya setelah bertahun2 masih dengan cinta yang sama, love you guys so much," tulis Natasha Wilona melansir Instagram Story natashawilona12, Sabtu (7/1/2023).

Wilona menuliskan ucapan terima kasihnya itu sekaligus mengunggah video perpisahan dengan kru sinetron yang telah membersamainya selama syuting.

Video itu diunggah oleh akun Instagram sinemart_ph yang tampak memperlihatkan kedekatan Wilona dengan beberapa kru di lokasi syuting.

Ia tampak meladeni setiap permintaan kru yang meminta foto dengan aktris 24 tahun itu.

Wilona memang diketahui lama tak terlihat di layar kaca dalam sebuah sinetron atau mini seri.

Sinetron Aura ini menjadi kali pertama bagi Wilona setelah Sinetron Anak Band 2020 lalu.

Aktingnya pun mendapat pujian dan disebut menjadi penyebab naiknya rating Sinetron Aura sejak hari pertama penayangan, 19 Desember 2022 kemarin.

Namun ternyata akting Wilona di Sinetron Aura tak berlangsung lama.

Dikisahkan berjarak 17 tahun dari masa lalunya, Wilona pun akhirnya menghilang sebagai Aura.