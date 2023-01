Penyebab Celine Evangelista Menghilang Usai Dilamar Konglomerat, Janda Stefan William Minta Waktu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Celine Evangelista beberapa waktu belakangan tampak menghilang dari media sosial.

Padahal janda Stefan William tersebut baru saja membuat heboh setelah pengakuannya yang dilamar seorang konglomerat.

Disaat yang bersamaan, kedekatan Celine Evangelista dengan Marshel Widianto dan Stevan Pasaribumasih ramai dibahas.

Kerap membagikan rutinitas hariannya lewat media sosial, kini Celine Evangelista justru tampak mulai jarang muncul.

Baca juga: Tiga Kata dari Mulut Luna Maya saat Dituding Hamil, Sempat Joget Bareng Gading Marten

Baca juga: Kemunculan Andi Arsyil Kala Ayu Ting Ting dan Boy William Gagal Bersatu, Soroti Kode ke Ibu Bilqis

Padahal hampir dalam setiap kegiatannya Celine selalu saja mencuri perhatian apalagi dari para penggemar setianya.

Dalam satu hari Celine bisa mengunggah belasan hingga puluhan story berisi kegiatannya mulai dari kumpul keluarga, pekerjaan, hingga endorse.

Kini akun instagram Celine hanya beberapa kali muncul dan didominasi urusan pekerjaan semata.

Menghilangnya Celine dari media sosial ini pun sontak membuat para penggemar setianya merasa cemas.

Akhirnya lewat unggahan story di akun instagram pribadinya, Minggu (8/1/2023) Celine Evangelista angkat bicara.

Rupanya ibu 4 anak ini mengaku tengah membutuhkan waktu untuk menyendiri dan menghilang dar media sosial.

Baca juga: Perlakuan Amora Lemos Hingga Ameena Lengket Bak Perangko, Kenalkan Hewan Milik Krisdayanti

Penyebab Celine Evangelista menghilang dari media sosial. (@celine_evangelista)

“Hey guys i’m sorry to make you all question why i have been quite lately, i am actually fine, i just need to take some time on my own, to think and rest. I’ll surely be back, once i’m ready,

Wishing you all best and blessed,”

Yang berarti,

“Halo semua, saya meminta maaf karena sudah membuat kalian bertanya - tanya mengapa belakangan saya sering menghilang, saya sebenarnya baik - baik saja. Saya hanya membutuhkan beberapa waktu untuk diri saya sendiri, untuk berpikir dan istirahat, saya pasti akan kembali.