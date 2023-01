Perlakukan Amora Lemos Hingga Ameena Lengket Bak Perangko, Kenalkan Hewan Milik Krisdayanti

YouTube The Lemos Family

BANJARMASINPOST.CO.ID- Amora Lemos anak pasangan Krisdayanti dan Raul Lemos, pandai mengambil hati Ameena, anak pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Ternyata, Amora Lemos mengenalkan Ameena ke sejumlah hewan piaraan sang nenek Krisdayanti.

Ameena pun dengan bahasa bayi tampak senang dan mengangkat tangan melihat hewan lucu mantan istri Anang Hermansyah tersebut.

Putri sulung Krisdayanti dan Raul Lemos, Amora Lemos menunjukkan kasih sayangnya pada putri Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Cara didikan Krisdayanti pada putrinya Amora Lemos patut diacungi jempol, meskipun berbeda ayah hanya sebatas saudara sambung namun hubungan Amora Lemos dan Aurel Hermansyah begitu harmonis.

Hal ini terlihat betapa Amora Lemos menyayangi Ameena Hanna Nur Atta kala Ameena Hanna Nur Atta bermain di rumah Krisdayanti.

Kakak Kellen Lemos tersebut memangku dan memeluk sang ponakan juga bermain bersama Ameena Hanna Nur Atta sembari memperkenalkan hewan peliharaan yang ada di ruma Krisdayanti.

Mempunyai anak-anak berparas cantik juga cucu yang menggemaskan menjadi keberkahan bagi Krisdayanti.

Apalagi kini kehidupan Krisdayanti dan putra putri kandungnya dengan Anang Hermansyah begitu harmonis, begitu juga saat Ameena Hanna Nur Atta hadir di tengah-tengah keluarga.

Mempunya empat orang anak sekaligus, membuat Krisdayanti begitu bahagia.

Warganet pun merasa bahagia dengan kebersamaan keluarga Aurel Hermansyah dan Krisdayanti.

Pada momen Krisdayanti mengunggah video singkat dengan beberapa potret kebersamaan, ada Krisdayanti, Ameena Hanna Nur Atta, Amora Lemos, Aurel Hermansyah juga oma

"Three rabbits and three tigers," tulis Krisdayanti di akun instagramnya @krisdayantilemos Sabtu (7/1).

"Kasih ibu sepanjang masa ..," tulis salah satu warganet.