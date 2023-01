Prediksi dan Link Streaming Milan vs Roma Siaran Liga Italia Malam ini, Keuntungan di San Siro

Miguel MEDINA / AFP

Penyerang Roma Italia Stephan El Shaarawy (kiri) menendang bola di sebelah gelandang AC Milan Brasil Junior Messias selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan dan AS Roma di stadion San Siro di Milan pada 6 Januari 2022. Jadwal Liga Italia AC Milan vs AS Roma adalah pada malam ini Senin (9/1/2023) dini hari jam 02.45 WIB yang tayang lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 1. Berikut preview dan link nonton live streaming-nya.