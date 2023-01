Buah Langka Kalsel Mulai Terlihat di Bakarung Kabupaten HSS, Harganya Masih Melambung

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Beberapa jenis buah langka mulai muncul dan dijual pedagang buah di Desa Bakarung Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Pantauan banjarmasinpost.co.id, Selasa (10/1/2023), buah langka yang mulai tersedia seperti buah tarap, Hambawang tapah (jenis kuini lokal), ramania, gitaan, ketapi serta manggis.

Namun, jenis buah yang jarang ada di pasaran tersebut harganya masih melambung. Satu buah taraf, di kisaran Rp 15 ribu sampai Rp 25 ribu.

Satu gitaan, Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu per buah, hambawang tapah Rp 15 ribu per buah, ramania Rp 100 ribu per kilogram dan manggis Rp 5.000 per buah.

Rosinah, salah satu pedagang buah di Bakarung mengatakan, harganya terbilang masih mahal karena jenis buah tersebut stoknya sangat terbatas.

“Kami membelinya dari berbagai desa, baik di Kabupaten HSS maupun HST seperti di Kecamatan Haruyan,”katanya.

Menurut pedagang buah musiman ini, saat ini cukup sulit mendapatkan jenis buah-buahan tadi, karena hampir tak ada yang membudidayakannya. “Khususnya buah taraf , ramania, gitaan dan manggis,”tuturnya.

Khusus untuk ramania, kata Rosinah, bahkan sangat jarang ada yang menjual buah matangnya.

Kebanyakan pemilik pohon keburu memanennya selagi masih mentah atau selagi muda, karena nilai jualnya lebih mahal. Satu kilogramnya Rp 100.000.

“Sekarang kami hanya menjual ramania mentah, karena belum ada ramania matang, termasuk di langganan kami membeli, belum ada juga,”jelasnya.

Sementara itu, buah lokal yang mulai musim seperti durian dan pambakin, namun masih dibanderol dengan harga dikisaran Rp 25 ribu ukuran kecil dan Rp 50 ribu ukuran sedang. (Banjarmasinpost.co.id/Hanani)