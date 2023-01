Buka Awal Tahun 2023, Yamaha Hadirkan All New NMAX 155 Warna Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Sebagai model global yang populer digunakan oleh konsumen di Indonesia, Yamaha terus melakukan pembaruan pada jajaran skutik Maxi Yamaha dalam mendukung kegiatan berkendara bagi para penggunanya.

Sentuhan pembaruan tersebut tidak hanya hadir pada segi desain, teknologi fitur, maupun performa mesin, namun juga melalui penyematan warna baru yang membuat tampilan motor menjadi semakin menarik.

Hal itu seperti yang dilakukan pada salah satu skutik premium di jajaran Maxi Yamaha, yaitu All

New NMAX 155 yang di awal tahun 2023 hadir dengan pilihan warna baru.

Warna baru tersebut adalah Metallic Blue yang menggantikan warna Matte Blue pada tipe sebelumnya, dan

melengkapi 3 pilihan warna lainnya yang telah lebih dulu tersedia, yakni Maxi Signature Black,

Matte Green serta Metallic Red.

Antonius Widiantoro, Asst General Manager Marketing – Public Relation, PT Yamaha

Indonesia Motor Mfg mengatakan, kebutuhan berkendara serta karakter konsumen yang beragam, mendorong Yamaha untuk terus berusaha memenuhi harapan dan ekspektasi para pecinta skutik premium melalui kehadiran warna baru di jajaran skutik Maxi Yamaha.

"Selain memperkaya pilihan konsumen, hadirnya warna baru ini juga turut memberikan nilai tambah pada produk, yang selaras dengan perkembangan tren gaya hidup dalam meningkatkan rasa bangga bagi para penggunanya,” ungkap Antonius Widiantoro.

Pemilihan warna berkarakter Metallic untuk menggantikan Matte, memang sengaja dilakukan

guna memberikan kesan yang lebih premium pada motor. Pasalnya, penggunaan warna ini

mampu mengekspos bentuk body All New NMAX 155 secara lebih optimal.

Selain keempat pilihan warna-warna di atas, pilihan kelir menarik lainnya yang bernuansa premium, yaitu

Prestige Silver, juga bisa konsumen dapatkan pada varian All New NMAX 155 Connected dan

Connected ABS.

All New NMAX 155 saat ini ditawarkan dalam 3 varian, yaitu All New NMAX 155 Connected ABS

seharga Rp 35.750.000, All New NMAX 155 Connected seharga Rp 32.875.000 dan All New

NMAX 155 seharga Rp 31.615.000.

Seluruh harga yang terlampir merupakan On The Road (OTR) Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, kunjungi websote resmi Yamaha Indonesia

di https://www.yamaha-motor.co.id/

SPESIFIKASI PRODUK :

MAXI Feature

All New NMAX 155 Connected/ABS telah dilengkapi dengan fitur Y-Connect yang memudahkan pengendara dalam mendapatkan informasi terkait notifikasi telepon dan pesan masuk di dashboard motor, informasi konsumsi bahan bakar, informasi lokasi parkir terakhir saat terhubung dengan aplikasi, rekomendasi perawatan yang menunjukan kondisi aki dan oli, notifikasi malfungsi, sampai dengan fitur Revs Dashboard yang menarik bagi pengguna.