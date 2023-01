Jadwal Jam Tayang Liga Champion Live SCTV, Liverpool vs Madrid, PSG vs Munchendll, Alaba Buka Suara

Twitter Champions League

Pertandingan Liverpool vs Real Madrid di Final Liga Champions 2021-2022 yang berlangsung Minggu (29/5/2022) dini hari WIB. Jadwal 16 besar Liga Champions (UCL) siaran langsung di SCTV akan dimulai Bulan Fabruari ini, ada PSG vs Munchen, Liverpool vs Real Madrid, AC Milan vs Tottenham dll