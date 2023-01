Lokasi Celine Evangelista untuk Berjuang Sembuhkan Luka Pikiran, Janda Stefan William Menghilang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Celine Evangelista yang kini dekat Stevan Pasaribu dan Marshel Widianto tengah berjuang menyembukan luka pikiran dan batin selama perjalanan hidupnya.

Janda Stefan William dan Dirly Idol ini sebelumnya sempat menangis melihat Koa melakukan video call dengan sang mantan suami.

Celine Evangelista di postinganya sedang menjalani program pemulihan batin serta mental, yakni terlihat dari video yang dibagikan, Celine mendatangi salah satu pusat holistic

|”This is what healing looks like, i forgive the past and heal for the future," tulisnya.

Hubungannya dengan Stefan William belum juga membaik, Celine Evangelista kini pilih jalani pengobatan.

Keputusan Celine Evangelista dan Stefan William untuk bercerai tampaknya belum juga membuat keduanya menemukan titik terang perihal pengasuhan anak.

Setelah resmi berpisah, diketahui kedua anak mereka yakni Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel memilih untuk tinggal bersama Celine.

Sementara Stefan William yang kini sudah menjalin hubungan baru bersama Ria Andrew memilih untuk tinggal di Bali.

Namun sayang hingga kini kabarnya Stefan belum juga menemui kedua putranya setelah 6 bulan terpisah.

Kepergian Stefan meninggalkan putranya tersebut diakui Celine membuat Cio dan Koa kerap mencari sang ayah.

Belum juga bisa bertemu dengan Stefan William, Celine mengungkapkan rasa harunya ketika beberapa kali melihat sang putra mengutarakan kerinduannya.

Kondisi kedua anakanya tersebut tak pelak juga menimbulkan kesedihan bagi Celine.

Setelah sempat menghilang, lewat akun instagram miliknya, Senin (9/1/2023) Celine tampak menunjukan bahwa kini dirinya sedang menjalani program pemulihan batin serta mental..

