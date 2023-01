Uang Saku 3 Kali Honor, Kini Syahrini Getol Temani Reino Barack Temui Rekan Bisnis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan hanya sekedar liburan, penyanyi Syahrini mendampingi perjalanan bisnis Reino Barack ketika berada di Jepang.

Vakum dari dunia hiburan usai menikah dengan Reino Barack, beberapa waktu belakangan wanita yang akrab disapa Incess itu lebih memilih untuk mendampingi sang suami.

Pantas saja rela meninggal pekerjaan yang sudah membesarkan namanya, rupanya Incess mendapatkan uang jajan dengan jumlah fantastis dari suaminya itu.

Ya, memang diketahui Syahrini telah menikah dengan seorang pengusaha yang masuk dalam jajaran konglomerat tanah air.

Alhasil kini kakak Aisyahrani tersebut terlihat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mendampingi sang suami yang gemar berbisnis hingga keluar negeri.

Seperti yang tampak lewat unggahan story di akun instagram Incess, Senin (9/1/2023) sedang berada di Jepang, Syahrini diboyong oleh Reino Barack untuk menghadiri perjalanan bisnis ke Matsuyama.

Baca juga: Sikap Ameena Kala Akhiri Video Call Raul Lemos, Putri Aurel dan Atta Halilintar Lambaikan Tangan

Baca juga: Campur Tangan Hotman Paris Kala KDRT Venna Melinda dan Ferry Irawan, Verrell Juga Bertindak

"Business trip to Matsuyama," papar Incess.

Bukan kalangan sembarangan, Incess dan Reino Barack langsung disambut oleh Mr. Nakamura yang merupakan seorang Gubernur dari Ehime.

Terlihat Incess dan Reino Barack langsung disambut beragam makanan khas dari negara Sakura itu.

"Welcoming dinner from Mr. Nakamura governor Ehime," tulisnya.

Sementara itu Incess terlihat tampil anggung mengenakan setelan hitam yang dipadukan jilbab putih.

Serupa dengan sang istri yang memukau, Reino Barack tampak gagah mengenakan setelan jas saat bertemu dengan pejabat Jepang tersebut.

"Thank you for your hospitality Mr. Nakamura Governor of Ehime," tulis Incess.

Tak hanya bisa menemui orang - orang hebat, Incess juga sempat membocorkan jumlah uang jajan yang diberikan oleh Reino Barack saat menemaninya berbisnis.