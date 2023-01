Menjaga Kedaulatan Pangan Nasional

Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA, Analis dan Eksekutif Jaringan Studi Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - MASALAH harga beras yang masih melambung tinggi meskipun sudah dilakukan impor beras menjadi catatan penting bagi penataan pertanian di Indonesia karena kondisi saat ini yang masih berada pada musim panceklik, dan belum masuk musim panen raya. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) bahkan masih diminta menambah pasokan dengan impor beras demi menstabilkan harga di pasaran. Dalam orientasi ini, pasar harus membaca kondisi cadangan pemerintah yang dipegang oleh Bulog. Jika terus menerus dibiarkan maka kestabilan harga gabah juga akan ikut naik.

Kebijaksanaan impor beras yang direstui pemerintah sebanyak 500.000 ton pada 2023 dikhawatirkan berdampak buruk pada harga beras petani dalam negeri. Pada tolok ukur ini, sebagian besar petani justru tidak menginginkan impor beras. Selain dikhawatirkan merusak harga beras lokal yang ujungnya berpotensi mencederai cita-cita swasembada pangan. Menurunnya harga beras bisa terjadi jika beras impor itu datang saat musim panen raya terjadi Maret sampai April 2023 mendatang. Apalagi musim panen lanjutan baru akan terjadi pada Juli hingga Agustus 2023. Pada konteks ini, Pemerintah harus benar-benar menyerap beras dari produsen untuk disalurkan secara baik selama setahun.

Tantangan Kontekstual

Menyikapi masalah pangan, masyarakat sangat berharap jika Badan Pangan Nasional mampu menjaga kestabilan pangan dalam negeri. Untuk itu pemerintah harus memerhatikan kesejahteraan petani. Mereka harus mendapatkan perlindungan dan keadilan harga di tengah ongkos produksi yang kian melonjak. Sudah sewajarnya pula, harga padi harus selaras dengan harga harga pokok penjualan (HPP), dapat ditata secara lebih rasional. Sehingga harga itu terasa adil untuk petani, penggiling, dan buat masyarakat ketika sudah menjadi beras. Melihat akar masalah ini, pemerintah seharusnya berinisiatif penuh untuk memperbaiki dulu persoalan data beras dalam negeri. Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog harus transparan memberikan informasi tentang cadangan beras pemerintah. Urgensi keakuratan data pasokan beras harus selaras dengan data fakta yang ada di lapangan. Perlu ada kebijaksanaan program penertiban data lapangan terkait cadangan beras demi kestabilan pangan dalam negeri.

Badan Pusat Statistik melaporkan sepanjang Desember 2022, rata-rata harga gabah kering panen di tingkat petani Rp 5.624,00 per kg atau naik 17,83 persen (BPS, 2022). Adapun, BPS juga mencatat harga GKP di tingkat penggilingan Rp 5.748,00 per kg atau naik 17,87 persen dibandingkan harga gabah kualitas sama pada Desember 2021. Sementara, rata-rata harga Gabah Kering Giling pada tingkat petani Rp 6.166,00 per kg atau naik 21,75 persen dan di tingkat penggilingan Rp 6.278,00 per kg atau naik 21,41 persen (BPS, 2022). Selain itu, BPS juga melaporkan rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp10.954,00 per kg, naik sebesar 13,25 persen per Desember 2022, dibandingkan Desember 2021.

Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp10.371,00 per kg atau naik sebesar 13,61 persen, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp9.807,00 per kg atau naik sebesar 10,33 persen (BPS, 2023). Dibandingkan dengan bulan lalu, rata-rata harga beras di penggilingan pada Desember 2022 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 4,21 persen, 2,46%, dan 2,77% (BPS,2022).

Jika menganalisis data rata–rata harga beras nasional maka dapat disimpulkan jika masing – masing lokal Indonesia punya standarisasi harga. Rasional inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya variatif harga beras pada banyak pasar lokal di Indonesia. Ambil contoh di Banjarmasin, harga beras jenis usang yang biasa dijual Rp13 ribu per liter, sekarang sudah mencapai Rp19 ribu per liter. (Banjarmasin Post, 6 Januari 2023).

Pemetaan Rasional

Ada dua pendekatan yang dapat dioptimalisasikan dalam menjaga nilai harga dan kestabilan pasokan beras nasional supaya tetap stabil pada banyak pasar lokal di Indonesia. Pertama, melalui diversitas pangan nasional. Secara data, Indonesia punya pengalaman sejarah panjang untuk dapat memanfaatkan bahan pokok lain sebagai konsumsi utama pangan nasional seperti sagu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera, Jawa, Maluku dan Kalimantan. Pada era kekuasaan Inggris di Nusantara, kebijakan budidaya tanaman jagung bahkan menjadi sesuatu yang umum dan sama pentingnya dengan beras. Terjadinya diversifikasi pangan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras.

Kedua, melalui optimalisasi kebijakan pangan yang berorientasi lokal produktif. Pada akhir abad ke-19, Hindia Belanda mulai mengintensifkan perkebunan yang berorientasi ekspor, seperti gula, karet, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Harga beras saat itu dipertahankan pada tingkat yang rendah agar tingkat upah pekerja perkebunan juga rendah. Namun saat Hindia Belanda begitu mengedepankan pengembangan beras melalui kebijakan pengiriman beras ke luar Jawa, masyarakat mulai menyadari dampak negatif yang timbul dalam jangka panjang. Perubahan orientasi ekstrem dan koersif dari pertanian subsistem ke pertanian komersial turut menyebabkan timbulnya kesadaran untuk kembali ke hakikat pertanian, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan sehari-hari.

Berkaca dari banyak pengalaman pertanian Indonesia, sudah sewajarnya pemerintah Indonesia secara konsisten dapat memetakan pola distribusi pasokan pangan komprehensif termasuk dalam pengembangan bibit, kelengkapan infrastruktur pertanian, dan juga pola pertanian lokal yang selaras dengan produktivitas pangan nasional. Disinilah pentingnya kedaulatan pangan nasional demi menjamin terpenuhinya pangan bagi negara sampai pada kebutuhan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau dan berkelanjutan. (*)