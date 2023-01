Penerapan Zero ODOL di Banjarmasin, Truk Keluar Masuk Pelabuhan Trisakti Lewati Jembatan Timbang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak Januari 2023, Pemerintah telah menerapkan kebijakan dan aturan Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) .

Aturan ini juga termasuk berlaku di Kota Banjarmasin, Kalsel.

Sesuai nama kebijakannya, sasarannya adalah truk-truk angkutan yang melebihi dimensi dan kapasitas.

Sebagai kota yang menjadi pusat perdagangan dan distribusi barang di Kalsel, jalan - jalan di Kota Banjarmasin juga menjadi perlintasan truk - truk angkutan.

Salah satu simpulnya berada di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Truk-truk angkutan baik yang turun maupun akan naik ke kapal banyak berlalu-lalang di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Berdasarkan pantauan Banjarmasinpost.co.id di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Rabu (11/1/2023), tak terlihat adanya truk - truk yang kelebihan dimensi maupun muatan atau ODOL.

Terlebih, kini truk - truk yang ingin masuk maupun ke luar pelabuhan Trisakti Banjarmasin memang harus melalui jembatan timbang terlebih dahulu.

“Perihal tonase yang diizinkan masuk maupun keluar kapal atau pelabuhan. Kami mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan No 115 Tahun 2016,” kata Direct Manager Perencanaan dan Pengendalian Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Syahrial Murjani, Rabu (11/1/2023).

Adapun dalam peraturan tersebut kata Syahrial, tonase muatan truk yang diperbolehkan itu yakni dalam rentang 3,5 ton sampai dengan 40 ton.

Sementara itu mengenai kebijakan Zero ODOL ini, Ketua DPD Organda Kalsel, Edy Sucipto mengatakan, DPD Organda Kalsel mengimbau kepada para anggotanya untuk terus mendukung program pemerintah tersebut.

“Yang pasti harus mempersiapkan diri untuk bisa menerapkan apa yang pemerintah mau,” katanya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Sedangkan untuk pihak pemerintah kata Edy, juga harus menyiapkan ketentuan soal tarif yang pas.

Setiap kebijakan kata dia harus mengakomodir dan menjadi jalan tengah masing - masing pihak terkait baik pengusaha angkutan, pemilik barang maupun masyarakat luas.