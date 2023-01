Perlakuan Reino Barack pada Syahrini Setelah 4 Tahun Nikah Terekam, Rela Tenteng Tas Incess

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengusaha Reino Barack kembali buktikan kecintaannya pada Penyanyi Syahrini yang kini menjadi istrinya.

Hampir 4 tahun menikah, sampai saat ini romantisme dalam rumah tangga Syahrini dan Reino Barack tak jua luntur.

Meski belum dianugerahi momongan, keduanya masih terlihat mesra dan tak segan untuk menunjukkannya di depan publik.

Dan siapa sangka kini saat sudah menjadi suami istri, Reino Barack begitu bucin pada Incess.

Peristiwa ini terekam kala Reino Barack memboyong istrinya untuk ikut dalam perjalanan bisnis mereka di Jepang.

Tak hanya melibatkan sang istri dalam urusan pekerjaan, Reino Barack terekam mengajak Incess untuk bersenang - senang.

Dilansir melalui unggahan di akun instagram @princessyahrini, Selasa (10/2/2023) usai menjalankan urusan bisnis Reino Barack mengajak Incess untuk berwisata.

"Such A Wonderful Business Trip To Ehime Japan With My Favorite Person Bapak @reinobarack," tulis Incess.

Terlihat di salah satu video Reino Barack dan Syahrini menaiki wahana gondola dengan duduk terpisah.

"Halo sayang," ucap Syahrini menyapa Reino Barack yang berada di belakangnya.

Meski sedang mengenakan setelan jas untuk urusan bisnis, Reino Barack tak malu saat menenteng tas milik Incess di pangkuannya.

Pengusaha berdarah Jepang itu pun melambaikan tangannya sambil tersenyum ke arah Syahrini.

Bukan hanya sekedar liburan, penyanyi Syahrini mendampingi perjalanan bisnis Reino Barack ketika berada di Jepang.

Vakum dari dunia hiburan usai menikah dengan Reino Barack, beberapa waktu belakangan wanita yang akrab disapa Incess itu lebih memilih untuk mendampingi sang suami.