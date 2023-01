Nasib Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta Season 2 Disorot, Ada Sinyal Tak Tergantikan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Arya saloka tampaknya masih tak akan terganti saat Sinetron Ikatan Cinta Season 2 dikabarkan segera tayang.

Belakangan isu perihal akan segera tamatnya Sinetron Ikatan Cinta yang diperankan Amanda Manopo dan Arya Saloka memang tengah ramai beredar.

Meski akan segera berakhir, sinetron yang menceritakan perjalanan asmara Andin dan Aldebaran itu juga disebut - sebut akan memasuki season ke-2.

Pemeran Utama yang masih menjadi tanda tanya pun turut disorot.

Banyak penggemar setia IC yang tak terima jika Amanda Manopo dan Arya Saloka harus diganti.

Hal ini tak lain lantaran keberhasilan Amanda dan Arya dalam memerankan pasangan suami yang selalu terlihat romantis.

Mendapat banyak protes dari para penggemar, sinyal Arya Saloka tak akan diganti saat Sinetron Ikatan Cinta Season 2 pun muncul.

Pasalnya beberapa waktu lalu Arya berhasil memenangkan penghargaan Aktor of The Year dalam ajang Go Spot Awards 2022.

Dilansri melalui unggahan video di kanal youtube STARPRO Indonesia, Rabu (11/1/2023) Arya Saloka sempat mengutarakan perasaannya.

"Mendapatkan piala ini Alhamdulillah disyukuri pastinya masih diberi kesempatan maksudnya masih dipercaya dapat piala sebagai aktor of the year," katanya.

Didapuk menjadi aktor terbaik, Arya lantas mengungkap usahanya dalam membawakan sosok Aldebaran.

"Orang yang hanya bisa menilai ya bukan diri kita, yang bisa kita lakukan cuma belajar dan belajar, karena kalau seseorang gak ada peningkatan akan disitu - situ aja," tambahnya.

Sudah tayang lebih dari 1000 episode, beberapa waktu belakangan isu perihal akan segera tamatnya Sinetron Ikatan Cinta sedang beredar.

Hal ini menyusul jalan cerita yang sudah memasuki gerbang akhir dimana keluarga Andin dan Aldebaran akhirnya bisa berkumpul ditambah dengan Elsa sebagai pemeran antagonis yang telah berubah.