Dunia Diterpa Isu Resesi, Pembelian Emas Masih Stabil

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penjualan harga emas di pasaran masih relatif stabil, walaupun sebelumnya tahun 2023 diprediksi akan mengalami resesi ekonomi.

H. Gurdani owner penjual emas toko Taisir I di pasar Sentra Antasari, Kota Banjarmasin, mengatakan emas ada mengalami kenaikan harga.

"Penjualan harga emas dalam sebulan terakhir ada mengalami kenaikan harga, tapi tidak terlalu signifikan," ucap Gurdani kepada Banjarmasinpost.co.id.

Adapun kenaikan harga emas perhiasaan tergantung jenisnya. Kadar emas 99 sekarang Rp 920 ribu per gram, sebelumnya Rp 910 ribu per gram.

Sedangkan, kadar emas 700 dibandrol Rp 710 ribu per gram yang sempat sebelumnya Rp 700 ribu per gram. Dan kadar emas 42, sekarang Rp 410 ribu sebelumnya Rp 400 ribu per gram.

"Prediksi 2023 ada resesi tapi sekarang penjualan ataupun pembelian imbang 50 persen 50 persen," kata dia.

Lebih lanjut, ditempat Gurdani juga ada penjualan emas batangan murni yang harga sebelumnya Rp 905 ribu pergram saat ini Rp 915 ribu pergram.

Menurut Gurdani selama akhir tahun sebelum kenaikan yarga juga ada kenaikan penjualan.

"Akhir tahun ramai dibeli, tapi kalo menjual agar mendapatkan keuntungan ya ditahan untuk 2 atau 3 tahun kemudian," imbuhnya.

Di toko Taisir I juga tersedia penjualan antam Rp 1.025.000 per gram dan mendapatkan sertifikat, dan UBS Rp 975 ribu per gram. (Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)