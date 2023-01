Jadwal Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Liga 1 Hari Ini Senasib Arema FC dan Persebaya, Ditunda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seharusnya, hari ini Persib Bandung vs Bhayangkara FC mengisi jadwal BRI Liga 1 2022/2023. Sayangnya, laga ini ditunda.

Hal ini serupa dialami Persebaya Surabaya dan Arema FC yang laganya mengalami penundaan.

Laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC yang dijadwalkan berlangsung Senin (16/1/2023) resmi ditunda.

Hal itu diumumkan Persib pada Jumat (13/1/2023) sore.

Pihak Persib menerima pemberitahuan dari operator PT Liga Indonesia Baru (LIB) setelah sebelumnya panitia pelaksana pertandingan berkoordinasi.

Panpel Persib disebut tak mendapatkan izin memakai Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi maupun Stadion Pakansari.

Direktur Persib, Teddy Tjahjono, mengonfirmasi bahwa Panpel Persib tidak mendapatkan izin bermain di Bekasi maupun di Bogor.

Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor diketahui dipakai untuk pertandingan RANS Nusantara FC vs PSIS Semarang Senin (16/1/2023).

“Izin di (Stadion) Wibawa Mukti kan enggak dapat. Jadi enggak jadi. (Rencananya) Belum tahu, kami sudah kasih kabar jadi di Wibawa Mukti enggak bisa,” tutur Teddy.

“Kemudian kami mengajukan Pakansari juga enggak bisa karena stadionnya dipakai (RANS Nusantara FC vs PSIS),” katanya.

Pertandingan tunda tidak hanya dialami oleh Persib vs Bhayangkara FC. Dalam website resmi Liga 1, laga Persik Kediri vs Persita Tangerang, Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973, dan Arema FC vs Borneo FC Samarinda juga mengalami penundaan.

Penundaan ditengarai karena ketidaksiapan venue menggelar pertandingan, juga izin keamanan.

“Kami sudah kasih tahu ke LIB mengenai kendala yang dihadapi ini,” ujarnya menjelaskan.

Lebih lanjut Teddy tidak mau berpikir memindahkan pertandingan kandang Maung Bandung ke Jawa Tengah, sekali pun banyak stadion alternatif di sana.