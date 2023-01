Live SCTV, Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar Ada PSG vs Bayern dan Liverpool vs Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bakal Siaran Langsung SCTV, simak jadwal Liga Champions 2022/2023 yang sudah masuk babak 16 besar.

Pada babak 16 besar Liga Champions ini menghadirkan big match dan final kepagian pada pertengahan Februari 2022.

Bigmatch itu meliputi Liverpool vs Real Madrid beserta Paris Saint-Germain (PSG) vs Bayern Munchen dan AC Milan vs Tottenham Hotspur.

Semua big match Liga Champions dapat disaksikan di SCTV mulai 14 Februari 2023.

Kompetisi yang masuk kalender FIFA akan segera bergulir kembali termasuk Liga Champions.

Babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 yang berlangsung dalam dua leg.

Tim-tim besar Benua Biru ini akan saling sikut merebut tiket babak delapan besar, medio Februari 2023, seusai ajang Piala Dunia 2022 dan jeda kompetisi musim dingin.

Sorotan babak 16 besar Liga Champions mengarah pada laga akbar (big match) antara Liverpool vs Real Madrid.

Duel ini bak ulangan babak final Liga Champions 2021-2022 silam, bahkan final kepagian.

Ketika itu di Stade de France, Real Madrid membawa pulang trofi Si Kuping Besar usai menang tipis 0-1 atas Liverpool lewat gol semata wayang Vinicius Junior.

Pada musim 2020-2021, kedua tim bertemua di babak perempat final, hasilnya sama: Liverpool bertekuk-lutut pada Real Madrid.

Real Madrid kembali bersua Liverpool di babak final edisi 2017-2018 di Kyiv, Ukrania dengan hasil The Reds keok atas El Real dengan skor 1-3.

Mereka pertama kali bentrok di babak puncak pada edisi 1980-1981, kala masih bernama Piala Champions.

Sewaktu beradu di kandang PSG, Parc des Princes, Paris, Liverpool menang tipis 1-0 berkat gol Alan Kennedy.