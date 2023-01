Tiga Kali Garap Anak Teman, Pria di Banjarbaru Ini Cekoki Gadis 16 Tahun Ini dengan Miras

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Seorang pria di Banjarbaru ditangkap personel Polres Banjarbaru setelah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Pria berinisial M (43) warga Kecamatan Banjarbaru Utara itu memperdaya korban yang tak lain anak temannya sendiri setelah, sebelumnya mencekoki korban dengan minuman keras (miras).

Aksi bejat terhadap gadis sebut saja Mawar berusia 16 tahun itu berlangsung sebanyak tiga kali di rumah pelaku.

Dijelaskan Kapolres Banjarbaru AKBP Dody H Kusumah, melalui Kasi Humas, AKP Tajudin, bahwa pelaku menyetubuhi korbannya sebanyak tiga kali.

"Persetubuhan dilakukan pertama kali oleh pelaku pada September 2022, hingga Januari 2023," kata Tajudin, Senin (16/1/2023).

Perbuatan tidak senonoh itu dilakukan oleh pelaku di rumahnya sendiri, yang berlokasi di Kecamatan Banjarbaru Utara.

Diungkapkan Tajudin, sebelum melancarkan aksinya pelaku mencekoki korbannya dengan minuman keras.

"Menurut korban dia telah disetubuhi oleh pelaku setelah sebelumnya dicekoki minuman," ujarnya.

Akibat perbuatannya tersebut kini pelaku dijerat dengan Pasal 81 dan atau Pasal 82 UU RI No 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

"Selanjutnya pelaku diamankan di Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut," jelas Tajudin.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)